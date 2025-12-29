چیئرمین ایف بی آر کا چھوٹے کاروبار کو پوائنٹ آف سیل کے نفاذ سے ریلیف دینے کا اعلان

جو تاجر متحمل نہیں ہوسکتے انہیں ریلیف دینگے، کسی تاجر کو ہراساں نہیں کیا جائے گا، راشد لنگڑیال کی تاجروں کو یقین دہانی

بزنس رپورٹر December 29, 2025
facebook whatsup
اسلام آباد:

چئیرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال نے تاجروں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جو تاجر پوائنٹ آف سیل کا سسٹم لگانے کے متحمل نہیں ہوسکتے انہیں ریلیف دیا جائے گا اور کسی تاجر کو ہراساں نہیں کیا جائے گا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق صدر مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کاشف چوہدری کی قیادت میں وفد نے چیئرمین ایف بی آر راشد محمولنگڑیال سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ممبر آئی آر زبیر بلال اور دیگر بھی موجود تھے۔

کاشف چوہدری نے چیئرمین ایف بی آر کو تاجروں کو درپیش مسائل، ایف بی آر کےحکام کی جانب سے تاجروں کو ہراساں کرنے اور پوائنٹ آف سیل پر چھوٹے تاجروں کے مسائل سے انہیں آگاہ کیا۔

کاشف چوہدری نے کہا کہ ہمارے تحفظات کے باوجود ملکی و غیر ملکی برانڈز، چین اسٹورز پر  پوائنٹ آف سیل (POS) کے نفاذ کا عمل شروع کیا گیا، ان اداروں کے پاس کمپیوٹرائزڈ نظام، متبادل بجلی، تربیت یافتہ عملہ اور انتظامی ڈھانچہ موجودہے اس لیے ان کے لیے کسی حد تک اس نظام کو اپنانا ممکن ہے تاہم ان میں شامل نسبتاً چھوٹے کاروبار آج بھی عملی مشکلات سے دوچار ہیں، اس نظام کے نفاذ سے ان کاروباروں کے اخراجات میں نمایاں اضافہ ہوا، ڈاکومینٹیشن کے نام پر مداخلت، جرمانے اور دکانیں سیل کے اقدامات نے تاجروں میں خوف و بے یقینی کی فضا قائم کردی۔

کاشف چوہدری نے کہا کہ ایف بی آر نے اب برانڈز، چین اسٹورز سے آگے بڑھتے ہوئے عام مارکیٹوں، دکانوں پر بھی یلغار کا انداز اختیار کرلیا، بڑی گاڑیوں کے قافلے، مارکیٹوں پر چھاپے ایک ایسے منظر کا تاثر ہیں جیسے کسی دشمن قوت کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہو، یہ طرزِ عمل تذلیل اور ذہنی اذیت کا ایک نیا سلسلہ ہے، پسند و ناپسند پر نوٹسز جاری ہورہے ہیں، بعض تاجروں سے معاملات طے کرکے چھوڑ دیا جاتا ہے اور طے نہ کرنے پر ہراساں، دکانیں سیل اور جرمانے کیے جاتے ہیں۔

تاجروں کو بلیک میل کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، راشد لنگڑیال

چئیرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال نے  تاجروں کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرادی۔ انہوں نے کہا کہ کسی تاجر کو ہراساں نہیں کیا جائے گا، تاجروں کو بلیک میل کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، رشوت، کرپشن کی شکایات پر ایف بی آر عملے کو معطل کیا جائے گا، جو دکاندار پوائنٹ آف سیل کے متحمل نہیں ہو سکتے ان پر نہیں لگایا جائے گا، تاجر تنظیموں کی مشاورت اور اعتماد سے آگے بڑھیں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

میں فیصل قریشی یا ہمایوں سعید نہیں جو میک اپ کروں؛ نعمان اعجاز کا دلچسپ طنز

میں فیصل قریشی یا ہمایوں سعید نہیں جو میک اپ کروں؛ نعمان اعجاز کا دلچسپ طنز

 Dec 29, 2025 06:46 PM |
کرن راؤ آج بھی عامر خان کی اہلیہ ہیں؟ نئی تصاویر نے سوالات کھڑے کردیے

کرن راؤ آج بھی عامر خان کی اہلیہ ہیں؟ نئی تصاویر نے سوالات کھڑے کردیے

 Dec 29, 2025 03:59 PM |
سڈنی سوئینی کے امریکی فٹبالر کیساتھ تعلقات کی افواہیں گرم

سڈنی سوئینی کے امریکی فٹبالر کیساتھ تعلقات کی افواہیں گرم

 Dec 29, 2025 01:09 PM |

متعلقہ

Express News

شوگر ملوں کی مانیٹرنگ ڈیوٹی سے غیرحاضر 6 ایف بی آر اہلکار معطل

Express News

سال 2025: چینی، اسٹیل، پولٹری، کھاد، تعلیم، ٹرانسپورٹ، بجلی کارٹلز پر بڑے جرمانے

Express News

فِن ٹیک چیلنج، صارفین ڈیجیٹل ادائیگیوں کے استعمال سے گریزاں

Express News

حکومت کا ملائشیا کو آئندہ پانچ سال میں 52 کروڑ ڈالر کا حلال گوشت برآمد کرنے کا ہدف

Express News

پاکستان کا ڈیجیٹل معیشت اور بٹ کوائن ٹیکنالوجی کی جانب مضبوط قدم؛ترقی کی نئی جہتیں روشن

Express News

زرمبادلہ کے ذخائر میں مزید اضافہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو