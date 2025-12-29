کنسرٹ میں پرفارمنس کے درمیان افسوسناک حادثہ؛ شائے گل شدید زخمی؛ ویڈیو وائرل

ابھرتی ہوئی گلوکارہ کو ہاتھ پر کٹ لگے اور تیزی سے خون بہنے کی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا

ویب ڈیسک December 29, 2025
شائے گل لائیو کنسرٹ کے دوران شدید زخمی ہوگئیں

ابھرتی ہوئی عالمی شہرت یافتہ گلوکارہ شائے گل اسلام میں ہونے والے ایک لائیو کنسرٹ کے دوران اسٹیج پر ایک افسوسناک واقعے میں شدید زخمی ہوگئیں۔

تفصیلات کے مطابق پارک ویو سٹی اسلام آباد میں جاری پرفارمنس کے دوران ایک تیز رفتار اور بے قابو ڈرون اچانک شائے گل کے ہاتھ سے ٹکرا گیا۔

یہ ڈرون لائیو کنسرٹ میں شائے گل کی پرفارمنس کو ریکارڈ کر رہا تھا اور اس دوران گلوکارہ کے نہایت قریب آگیا۔

اسی دوران ڈرون آپریٹر کے قابو سے باہر ہوگیا اور تیز رفتاری کے باعث بری طرح شائے گل کے ہاتھ سے ٹکرا گیا۔

کنسرٹ میں تشویش کی فضا پیدا ہوگئی تاہم شائے گل نے جلد ہی سوشل میڈیا پر وضاحت جاری کرتے ہوئے تسلی دی کہ وہ اب بالکل ٹھیک ہیں اور کسی سنگین چوٹ سے محفوظ رہیں۔

گلوکارہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور خیریت پوچھنے کا بے حد شکریہ۔ مداحوں نے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔

گلوکارہ نے اس واقعے کے بعد اپنی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی کلائی اور ہاتھوں پر جا بجا کٹ کے نشانات ہیں اور خون رس رہا ہے۔

کنسرٹ کے منتظمین نے بتایا کہ یہ ڈرون حادثہ ایک غیر پیشہ ور اور ناتجربہ کار آپریٹر کے زیرِ استعمال تھا جو کنٹرول سے باہر ہو گیا۔

تاہم مداحوں اور سوشل میڈیا صارفین نے تشویش کا اظہار کیا ہے اتنے بڑے کنسرٹ میں ناتجربہ کار ڈرون آپریٹر کسی بھی بڑے حادثے کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔

 

 

 
