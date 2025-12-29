ابھرتی ہوئی عالمی شہرت یافتہ گلوکارہ شائے گل اسلام میں ہونے والے ایک لائیو کنسرٹ کے دوران اسٹیج پر ایک افسوسناک واقعے میں شدید زخمی ہوگئیں۔
تفصیلات کے مطابق پارک ویو سٹی اسلام آباد میں جاری پرفارمنس کے دوران ایک تیز رفتار اور بے قابو ڈرون اچانک شائے گل کے ہاتھ سے ٹکرا گیا۔
یہ ڈرون لائیو کنسرٹ میں شائے گل کی پرفارمنس کو ریکارڈ کر رہا تھا اور اس دوران گلوکارہ کے نہایت قریب آگیا۔
اسی دوران ڈرون آپریٹر کے قابو سے باہر ہوگیا اور تیز رفتاری کے باعث بری طرح شائے گل کے ہاتھ سے ٹکرا گیا۔
کنسرٹ میں تشویش کی فضا پیدا ہوگئی تاہم شائے گل نے جلد ہی سوشل میڈیا پر وضاحت جاری کرتے ہوئے تسلی دی کہ وہ اب بالکل ٹھیک ہیں اور کسی سنگین چوٹ سے محفوظ رہیں۔
گلوکارہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور خیریت پوچھنے کا بے حد شکریہ۔ مداحوں نے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
گلوکارہ نے اس واقعے کے بعد اپنی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی کلائی اور ہاتھوں پر جا بجا کٹ کے نشانات ہیں اور خون رس رہا ہے۔
کنسرٹ کے منتظمین نے بتایا کہ یہ ڈرون حادثہ ایک غیر پیشہ ور اور ناتجربہ کار آپریٹر کے زیرِ استعمال تھا جو کنٹرول سے باہر ہو گیا۔
تاہم مداحوں اور سوشل میڈیا صارفین نے تشویش کا اظہار کیا ہے اتنے بڑے کنسرٹ میں ناتجربہ کار ڈرون آپریٹر کسی بھی بڑے حادثے کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔