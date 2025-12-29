حماس نے القسام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ کی شہادت کی تصدیق کردی

اسرائیل نے ابو عبیدہ کو رواں برس ستمبر میں شہید کرنے کا دعویٰ کیا تھا

حماس نے ابوعبیدہ، محمد سنوار اور الضیف کی اسرائیلی حملوں میں شہادت کی تصدیق کردی

حماس نے اپنے عسکری ونگ القسام بریگیڈز کے ترجمان ابوعبیدہ اور متعدد دیگر رہنماؤں کی شہادت کی تصدیق کردی۔


عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق فلسطین کی اسرائیل کے خلاف سب سے بڑی مزاحمتی تنظیم حماس کے مسلح ونگ القسام بریگیڈز نے تصدیق کی ہے کہ ان کے معروف ترجمان ابو عبیدہ، حماس کے سربراہ محمد سنوار، رفح بریگیڈ کے کمانڈر محمد شعبانہ سمیت اعلیٰ کمانڈرز حکم العیسیٰ اور رائد سعد بھی شہید ہوچکے ہیں۔

القسام کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ تمام افراد رواں برس مختلف مقامات پر اور مختلف اوقات میں اسرائیلی فوج کی بمباری یا چھاپہ مار کارروائیوں میں ہونے والی جھڑپوں کے دوران شہید ہوئے۔

یاد رہے کہ اسرائیلی فوج نے مئی 2025 میں محمد سنوار اور ستمبر 2025 میں ابو عبیدہ کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا تھا جس کی اب حماس نے باضابطہ تصدیق کر دی ہے۔

ابو عبیدہ کون تھے؟

حماس نے تصدیق کی ہے کہ ابو عبیدہ کا اصل نام حذیفہ الکحلوت تھا۔ وہ کئی برسوں تک القسام بریگیڈز کے ترجمان کے طور پر سامنے آئے اور غزہ میں حماس کی جانب سے سب سے نمایاں اور بااثر آواز سمجھے جاتے تھے۔

ابو عبیدہ ہمیشہ نقاب میں نظر آتے اور ان کی شناخت طویل عرصے تک خفیہ رہی۔ وہ جنگی صورتحال، میدانِ جنگ کی پیش رفت، جنگ بندی کی خلاف ورزیوں اور اسرائیلی قیدیوں و فلسطینی قیدیوں کے تبادلے سے متعلق بیانات جاری کرتے رہے۔

ان کے بیانات کو فلسطینی عوام اور عالمی میڈیا میں غیر معمولی توجہ حاصل ہوتی تھی۔

ابو عبیدہ کا آخری خطاب

ابو عبیدہ کا آخری بیان ستمبر کے اوائل میں سامنے آیا تھا، جب اسرائیل نے غزہ سٹی پر نئی فوجی کارروائیوں کا آغاز کرتے ہوئے علاقے کو جنگی زون قرار دیا اور بڑے پیمانے پر رہائشی عمارتیں تباہ ہوئیں، جس کے باعث فلسطینیوں کی وسیع پیمانے پر نقل مکانی ہوئی۔

یاد رہے کہ اس سے قبل اسرائیلی میں حماس کے سابق سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیہ، اس کے بعد یحییٰ سنوار پھر القسام بریگیڈز کے بانیوں میں شامل محمد ضیف بھی شہید کیے جا چکے ہیں۔

 
