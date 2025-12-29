دہلی میں مناظرہ

یوں جو ملحد ہیں تو پھر وہ اپنی عقل کے مطابق اس قسم کے زندگی گزارنے کے تمام معاملات میں اصول اور قوانین خود سے بنا لیتے ہیں

ڈاکٹر نوید اقبال انصاری December 30, 2025
facebook whatsup

حال ہی میں سوشل میڈیا پر انڈیا میں ہونے والے ایک مناظرے کی بڑی دھوم رہی جو ایک معروف شاعر اور ایک مفتی کے درمیان تھا۔ مناظرے میں کس کی جیت ہوئی اور کس کی ہار اس سے قطع نظر سب سے پہلے اس سوال کا جائزہ لیتے ہیں کہ اگر ٹریفک کا سگنل خراب ہو جائے تو ٹریفک جام ہو جاتا ہے کیونکہ سگنل تمام ٹریفک کو راستہ فراہم کرتا ہے اور ایک اصول قائم کرتا ہے کہ ریڈ لائٹ پر رکنا ہے اور گرین پر چلنا ہے یعنی ٹریفک روانی قائم رکھنے کے لیے اس اصول کو ماننا ہوگا اور اگر اس کو نہ مانے تو ظاہر ہے ٹریفک جام ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کچھ اصول اور نظم و ضبط بنانے پڑتے ہیں اور اس پر چلنا پڑتا ہے، یعنی زندگی گزارنے کے لیے قانون، اصول اور ضابطے تو لازمی بنانے ہی ہوں گے، اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، گویا اس کے بغیر زندگی کا ٹریفک جام ہو جائے گا۔

سوال یہ ہے کہ یہ اصول اور ضابطے کس اصول پر قائم کیے جائیں، چنانچہ دنیا میں دو قسم کے گروہ ہیں، ایک وہ جو موحد ہیں، ایسے لوگ اپنے زندگی کے اصول بنانے کے لیے مذاہب نے جو ہدایات دی ہیں، اس کو اصول کے طور پہ اپناتے ہیں اور زندگی کا نظم و ضبط اسی حوالے سے ترتیب دیتے ہیں۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان وغیرہ سب اپنی مذہبی تعلیمات سے روشنی لے کر زندگی گزار نے کے اصول و ضابطے بناتے ہیں۔ مثلاً اگر مسلمان ہے تو وہ بچے کی دنیا میں آنے پرکان میں اذان دے گا، جوان ہونے پر نکاح کا اہتمام کرے گا اور  انتقال ہونے پر نماز جنازہ کا اہتمام کرے گا۔

اور اگر ملحد ہے تو بھی اسے ان معاملات پر اصول تو بنانا ہوگا۔ مثلاً اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جسم کا کیا کرے گا؟ آگ لگا دے گا، مٹی میں دفنا دے گا یا دریا میں پھینک دے گا؟ آ خر کوئی تو اصول قائم کرنا پڑے گا۔

یوں جو ملحد ہیں تو پھر وہ اپنی عقل کے مطابق اس قسم کے زندگی گزارنے کے تمام معاملات میں اصول اور قوانین خود سے بنا لیتے ہیں۔ کس طرح یہ فیصلہ کریں کہ کون درست ہے؟ اس کے لیے دیکھنا ہوگا کہ کس کا قانون اور نظم و ضبط زندگی کے لیے اچھا اور درست ہے؟ اس کے لیے ہمیں پوری انسانی تاریخ کا جائزہ لینا ہوگا کہ ان نظریات پر جب عملی طور پہ معاشرے نے عمل کیا تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟جس نظریے کا عملاً معاشرے میں سب سے اچھا نتیجہ نکلا ہوگا وہ معاشرہ سب سے اچھا ہوگا اور یقیناً وہ نظریہ بھی درست اور بہترین ہوگا، چاہے وہ نظریہ خدا پر یقین والا ہو یا انکار کرنے والا ہو۔

دہلی میں جو مناظرہ ہوا، اس میں مفتی صاحب اسلامی نظریہ حیات کی حمایت کر رہے تھے تو ہمیں تاریخی طور پر دیکھنا ہوگا کہ جب اس نظریے کا مکمل طور پر معاشرے پہ اطلاق ہوا تو وہ معاشرہ کیسا تھا، اس کی کیا خوبیاں تھی اورکیا خامیاں تھیں۔ اسی طرح دوسری طرف ہم دیکھیں کہ جو لوگ خود زندگی کے اصول مرتب کرنے کے حامی ہیں، وہ جب کسی ریاست میں اپنے نظریے کا اطلاق کر رہے ہیں تو وہاں کیا نتائج ہیں، وہاں کا معاشرہ کس حد تک پرامن، اچھا اور سب کے لیے قابل قبول ہے؟

چنانچہ اس ضمن میں جب ہم دیکھتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرہ پوری انسانی تاریخ میں سب سے سنہری دورکا حامل ہے کہ جہاں عدالتوں میں لڑائی جھگڑے کے بھی کیس کم سے کم آتے تھے، جہاں غیر مسلم بھی سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے تھے اور انھیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ اسلامی تاریخ کا اولین دور دیکھیں تو اس میں جنگوں میں بھی مخالفین کے قتل کی تعداد انتہائی کم ترین ہیں۔ جس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اسلامی انقلاب کے بعد مخالفین کو بجائے قتل کرنے کے اور ان سے بدلہ لینے کے انھیں معاف کردیا گیا اور مکمل تحفظ فراہم کیا گیا تھا۔ اس کے مقابلے میں مذہب مخالف نظریات رکھنے والوں کی جنگیں دیکھیں تو مخالفین کا قتل عام لاکھوں اورکروڑوں تک دکھائی دیتا ہے۔

 اب دوسری طرف ہم آج کی ان تمام ریاستوں کا معاملہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو غیر مذہبی اصول پہ اپنے معاملات چلا رہی ہیں، وہ کس قدر اپنی اقلیتوں اور مخالف نظریات رکھنے والوں کو تحفظ فراہم کر رہی ہیں۔ اسی طرح معاشرتی زندگی کا بھی جائزہ لیں تو بہت بڑا فرق نظر آئے گا خصوصاً خواتین اور والدین کے حوالے سے۔ صنف نازک کے ساتھ ناروا سلوک کے اعداد و شمار خوفناک حد تک ہیں۔ والدین اور بزرگوں کی دیکھ بھال کرنے کو تیار نہیں، حکومتیں ان افراد کے لیے باقاعدہ وزارتیں قائم کر رہی ہیں تاکہ ان کی تنہائیوں کے مسائل سے نمٹا جا سکے، کہیں قانون کے ذریعے اولادوں کو پابند کیا جا رہا ہے کہ کم ازکم مہینے میں ایک بار ہی والدین سے ملاقات کرلیں۔ یہ اور اس قسم کے بے شمار مسائل ہمارے سامنے ہیں جب کہ اسلامی سنہری دور میں اس قسم کے معاشرتی مسائل دور تک نہ تھے۔ اس کے ساتھ ہی تمام مذاہب کے لوگوں کو اپنے اپنے عقائد پر چلنے کی پوری آزادی تھی۔

مختصر یہ کہ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ کونسا نظریہ درست ہے تو مناظر کے علاوہ ہم اس طرح بھی جائزہ لے سکتے ہیں کہ جب اسلامی نظریہ پرکسی معاشرے یا ریاست میں عمل کیا جائے تو آوٹ پٹ کیا ہوتی ہے؟ (اس کے لیے مثال آپﷺ کے دور کی سامنے ہے) اور اگر ملحدانہ نظریات پر عمل کیا جائے تو کیا آوٹ پٹ ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں موجودہ دورکی سیکولر ریاستیں اور ان کا معاشرہ ہمارے سامنے ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی کی عدالت میں رجب بٹ پر تشدد: ’یہ صرف ٹریلر تھا‘

کراچی کی عدالت میں رجب بٹ پر تشدد: ’یہ صرف ٹریلر تھا‘

 Dec 29, 2025 11:30 PM |
بھارت کی خوبرو اداکارہ نے خودکشی کرلی؛ چونکا دینے والی وجہ سامنے آگئی

بھارت کی خوبرو اداکارہ نے خودکشی کرلی؛ چونکا دینے والی وجہ سامنے آگئی

 Dec 29, 2025 10:25 PM |
اداکار ضرار خان رشتہ ادواج میں بندھ گئے، نکاح کی تصاویر وائرل

اداکار ضرار خان رشتہ ادواج میں بندھ گئے، نکاح کی تصاویر وائرل

 Dec 29, 2025 08:38 PM |

متعلقہ

Express News

سیاسی شطرنج

Express News

مالدار صوبوں کا محتاج وفاق

Express News

وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا دَورئہ لاہور: چند تاثرات

Express News

دل نشیں

Express News

حذر اے چیرہ دستاں!

Express News

چین ، ترقی کی دوڑ میں تیز تر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو