گھروں میں پالے گئے طوطوں کی ڈیکلیئریشن کی تاریخ میں ایک بار پھر توسیع

طوطوں کی ڈیکلیئریشن اور رجسٹریشن کے لئے آگاہی مہم بھی چلائی جائیگی

آصف محمود December 30, 2025
facebook whatsup

وائلڈلائف رینجرز پنجاب نے گھروں میں پالے گئے مقامی طوطوں کی ڈیکلیئریشن کی تاریخ میں ایک بار پھر سے توسیع کا عندیہ دیا ہے۔

محکمے کی طرف سے الیگزیزینڈرین، روز رنگڈ (را طوطے) ، سلیٹی سر اور گلابی سروالے طوطوں کی ڈیکلیئریشن کے لئے 5 جنوری 2026 تک کی مہلت دی گئی تھی ۔ابتک ایک لاکھ سے زائد طوطے ڈیکلیئرکئے جاچکے ہیں۔

وائلڈلائف رینجرز پنجاب نے نومبر 2025 میں گھروں میں پالے جانیوالے طوطوں کی رجسٹریشن کرنے کا فیصلہ کیا تھا ۔ پہلے مرحلے میں طوطے ڈیکلیئرکئے جائیں گے اور دوسرے مرحلے میں ان طوطوں جانچ اور تصدیق کے بعد رجسٹریشن کی جائیگی۔

ایک طوطے کی رجسٹریشن فیس ایک ہزار روپے ہے۔ طوطے ، وائلڈلائف رینجرز کی ویب سائٹ پر جاکر آن لائن پورٹل کے ذریعے ڈیکلیئرکئے جاسکتے ہیں۔ وائلڈلائف رینجرز نے طوطے ڈیکلیئر کرنے کےلئے پانچ جنوری 2026 تک حتمی ڈیڈلائن مقرر کی تھی تاہم وائلڈلائف رینجرز کےمطابق اس تاریخ میں ایک بار پھر سے تو سیع کا امکان ہے۔

اس کے علاوہ طوطوں کی ڈیکلیئریشن اور رجسٹریشن کے لئے آگاہی مہم بھی چلائی جائیگی۔

واضع رہے کہ برصغیر کی ثقافت میں طوطا ہمیشہ ایک نمایاں علامت رہا ہے۔ پاکستان میں اس کی کئی نسلیں پائی جاتی ہیں، جن میں الیگزینڈرین، روز رنگڈ (را)، سلیٹی سر اور گلابی سروالے طوطے زیادہ عام ہیں۔

گھروں میں سب سے زیادہ روز رنگڈ طوطے رکھے جاتے ہیں۔ اسسٹنٹ چیف وائلڈلائف رینجرز  پنجاب عاصم بلال نےبتایا طوطوں کی ان اقسام کی جنگلی آبادی تیزی سے کم ہورہی ہے، جس کے باعث اب کیپٹوٹی میں رکھے گئے تمام طوطوں کی باقاعدہ رجسٹریشن شروع کی گئی ہے تاکہ ان کی درست آبادی معلوم ہوسکے ۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عامر خان نے مجھے دھوکہ دے کر فلم ’تارے زمین پر‘ میں مرکزی کردار حاصل کیا، اکشے کھنہ

عامر خان نے مجھے دھوکہ دے کر فلم ’تارے زمین پر‘ میں مرکزی کردار حاصل کیا، اکشے کھنہ

 Dec 30, 2025 12:45 PM |
شفقت امانت علی اور ریشم کے نئے گانے میں بولڈ رومانوی مناظر پر صارفین آگ بگولہ

شفقت امانت علی اور ریشم کے نئے گانے میں بولڈ رومانوی مناظر پر صارفین آگ بگولہ

 Dec 30, 2025 11:25 AM |
طلاق کے بعد نیا ہنگامہ، عماد وسیم کی مبینہ گرل فرینڈ نائلہ راجہ کا بیان سامنے آ گیا

طلاق کے بعد نیا ہنگامہ، عماد وسیم کی مبینہ گرل فرینڈ نائلہ راجہ کا بیان سامنے آ گیا

 Dec 30, 2025 05:42 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی کی عدالت میں رجب بٹ پر تشدد: ’یہ صرف ٹریلر تھا‘

Express News

خیبرپختونخوا کابینہ نے تکافل کمپنیوں کے قیام کی منظوری دے دی

Express News

پاکستان میں کرپٹو کرنسی کو کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں، پشاور ہائیکورٹ کا تحریری فیصلہ

Express News

سپر فلو پھیلنے لگا، راولپنڈی میں چار کیسز رپورٹ

Express News

اسحاق ڈار سے چین کے سفیر کی ملاقات، چینی مفادات پر ایک بار پھر حمایت کا اعادہ

Express News

راولپنڈی میں دفعہ 144 کے نفاذ میں یکم جنوری تک توسیع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو