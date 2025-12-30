کراچی؛ مین ہول میں گرنے والے بچے کی ہلاکت بھی انتظامیہ کو حرکت میں نہ لاسکی

رواں برس کھلے مین ہولز اور نالوں میں گرکر 27 افراد اپنی جان گنواچکے ہیں

اسٹاف رپورٹر December 30, 2025
facebook whatsup

کراچی کے علاقے مہران ٹاون میں کُھلے مین ہول میں گرکر ایک اور بچے کی ہلاکت بھی انتظامیہ کو حرکت میں نہ لاسکی۔

سیاسی و انتظامی عہدیداروں نے ایک دوسرے پر الزام تراشی کی بھرمار کررکھی ہے لیکن کسی نے بھی گٹر کا ڈھکن نہ لگایا۔ گٹر کے ڈھکن لے کر آنے والی سماجی تنظیم کو بھی کام نہ کرنے دیا۔

رواں برس کھلے مین ہولز اور نالوں میں گرکر 27 افراد اپنی جان گنواچکے ہیں۔ سانحہ مہران ٹاون کے بعد متوفی بچے کی گلی میں سوگ کا ماحول ہے۔

مہران ٹاون کے سماجی کارکن محمد وحید نے بتایا کہ کورنگی کا علاقہ مہران ٹاون صنعتی ایریا ہے۔ یہاں بڑی تعداد میں فیکڑیاں ہیں۔اس علاقہ میں مزدور طبقہ رہتا یے۔ یہ علاقہ شاہ فیصل ٹاون کی حدود میں آتا یے۔یہاں گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔

محمد وحید نے بتایا کہ علاقہ میں بیشتر مین ہولوں پر ڈھکن نہیں ہیں۔ گذشتہ روز کورنگی صنعتی ایریا کے علاقے مہران ٹاؤن سیکٹر 6 جی میں انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت اور لاپروائی کے نتیجے میں 8 سالہ دلبر علی کھلے مین ہول میں گر کر زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔

واقعے کی اطلاع پرکافی جدوجہد کے بعد کمسن لڑکے کو اس کے چاچا نے کھلے مین ہول سے باہر نکالا تاہم وہ اس وقت تک زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ واقعے کے بعد علاقہ میں کہرام مچ گیا اور متوفی بچے کے اہلخانہ اور مکینوں کی بڑی تعداد جائے وقوعہ پر جمع ہوگئی اور اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔

اس واقعہ کے بعد ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد، ٹاون چیئرمین شاہ فیصل گوہر خٹک، جماعت اسلامی کے رکن سندھ اسمبلی محمد فاروق، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی سمیت سماجی تنظیم فکس اٹ کے عہدیدار آئے۔ سیاسی بلدیاتی نمائندوں نے بیانات دیے اور الزام تراشی کی لیکن کسی ادارے نے اپنی زمہ داری قبول نہیں کی سب ایک دوسرے پر ملبہ ڈالتے رہے۔ا

اس حادثہ کے بعد جائے وقوعہ سمیت کسی کھلے مین ہول پر ڈھکن نہیں نہیں لگائے گئے۔سب سیاست کرکے چلے گئے۔متاثرہ خاندان کی کسی نے داد رسی نہیں کی ۔ انہوں نے کہا کہ کھلے مین ہول اور نالوں کو بند کرنے کے لیے حکومتی سطح پر کسی ایک ادارے کو زمہ داری دی جائے۔

کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے والے بچے کے والد اظہر علی نے بتایا کہ کھلے مین ہول کی وجہ سے ان کا اکلوتا لخت جگر چلاگیا ہے۔اس سانحہ کے بعد کھلے مین ہول پر ڈھکن نہیں لگایا جس میں گرکر میرابچہ موت کے منہ میں چلاگیا۔

انہوں نے کہا کہ میری حکومت سے اپیل ہے کہ خدارا وہ ہوش کے ناخن لے، کراچی میں جو مین ہول یا نالے کھلے ہیں ان پر ڈھکن لگانے کے ساتھ اس کو بند کیا جائے تاکہ اب کوئی بچہ حادثہ کا شکار نہ ہو۔آج میرا بچہ گیا ہے اب کسی کا بچہ جانا نہیں چاہیے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

30 سال سے زائد عمر کے وہ پاکستانی اسٹارز جو اب بھی سنگل ہیں

30 سال سے زائد عمر کے وہ پاکستانی اسٹارز جو اب بھی سنگل ہیں

 Dec 30, 2025 03:15 PM |
عامر خان نے مجھے دھوکہ دے کر فلم ’تارے زمین پر‘ میں مرکزی کردار حاصل کیا، اکشے کھنہ

عامر خان نے مجھے دھوکہ دے کر فلم ’تارے زمین پر‘ میں مرکزی کردار حاصل کیا، اکشے کھنہ

 Dec 30, 2025 12:45 PM |
شفقت امانت علی اور ریشم کے نئے گانے میں بولڈ رومانوی مناظر پر صارفین آگ بگولہ

شفقت امانت علی اور ریشم کے نئے گانے میں بولڈ رومانوی مناظر پر صارفین آگ بگولہ

 Dec 30, 2025 11:25 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی کی عدالت میں رجب بٹ پر تشدد: ’یہ صرف ٹریلر تھا‘

Express News

خیبرپختونخوا کابینہ نے تکافل کمپنیوں کے قیام کی منظوری دے دی

Express News

پاکستان میں کرپٹو کرنسی کو کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں، پشاور ہائیکورٹ کا تحریری فیصلہ

Express News

سپر فلو پھیلنے لگا، راولپنڈی میں چار کیسز رپورٹ

Express News

اسحاق ڈار سے چین کے سفیر کی ملاقات، چینی مفادات پر ایک بار پھر حمایت کا اعادہ

Express News

راولپنڈی میں دفعہ 144 کے نفاذ میں یکم جنوری تک توسیع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو