2025 میں شادی کے بندھن میں بندھنے والے پاکستانی کھلاڑی

عثمان طارق کی شادی بھی رواں سال ہی ہوئی تاہم ان کی شادی کی تاریخ اور تقریبات سے متعلق زیادہ معلومات سامنے نہیں آسکیں

اسپورٹس ڈیسک December 30, 2025
facebook whatsup

سال 2025 پاکستانی کرکٹ کھلاڑیوں کے لیے شادیوں کے حوالے سے خاص رہا، جب کئی قومی اور معروف کرکٹرز نے زندگی کے نئے باب کا آغاز کیا۔

رواں برس شادی کرنے والے کھلاڑیوں میں ابرار احمد، حسن نواز، کامران غلام، عثمان طارق اور ویمن کرکٹر سدرہ نواز شامل ہیں۔

حسن نواز:

سب سے پہلے جون میں جارح مزاج نوجوان بلے باز حسن نواز شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔

قومی کرکٹر کی شادی پنجاب کے ضلع لیہ میں ہوئی، جس میں ان کے قریبی دوست اور رشتہ دار شریک ہوئے۔

ابرار احمد:

اکتوبر میں پاکستان کے مایہ ناز سپنر ابرار احمد کی کراچی میں شادی کی تقریبات منائیں گئیں جن کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئیں، اور مداحوں نے ان کو مبارکباد دی۔

 

کامران غلام:

بلے باز کامران غلام کی شادی بھی اکتوبر کے مہینے میں پشاور میں ہوئی جس میں ان کے عزیز و اقارب اور ساتھی کھلاڑیوں نے شرکت کی۔

سدرہ نواز:

پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کی وکٹ کیپر بیٹر سدرہ نواز نے 23 دسمبر 2025 کو لاہور میں کاروباری شخصیت غیاث خان سے نکاح کر لیا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ان کی شادی میں ٹیم کی ساتھی کھلاڑیوں نے مہندی اور مایوں کی تقریبوں میں شرکت کی اور انہیں ڈھیروں دعائیں دیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ان شادیوں نے نہ صرف کرکٹ کے مداحوں میں خوشی پھیلا دی بلکہ کھلاڑیوں کی ذاتی خوشیوں کو بھی نمایاں طور پر اُجاگر کیا۔

واضح رہے کہ عثمان طارق کی شادی بھی رواں سال ہی ہوئی تاہم ان کی شادی کی تاریخ اور تقریبات سے متعلق زیادہ معلومات سانے نہیں آسکیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

راحت فتح علی خان کی بیٹی کے ولیمے کا فوٹو شوٹ وائرل

راحت فتح علی خان کی بیٹی کے ولیمے کا فوٹو شوٹ وائرل

Dec 30, 2025 04:42 PM |
30 سال سے زائد عمر کے وہ پاکستانی اسٹارز جو اب بھی سنگل ہیں

30 سال سے زائد عمر کے وہ پاکستانی اسٹارز جو اب بھی سنگل ہیں

 Dec 30, 2025 03:15 PM |
عامر خان نے مجھے دھوکہ دے کر فلم ’تارے زمین پر‘ میں مرکزی کردار حاصل کیا، اکشے کھنہ

عامر خان نے مجھے دھوکہ دے کر فلم ’تارے زمین پر‘ میں مرکزی کردار حاصل کیا، اکشے کھنہ

 Dec 30, 2025 12:45 PM |

متعلقہ

Express News

برطانوی ہیوی ویٹ باکسر نائیجیریا میں افسوسناک کار حادثے کا شکار؛ ہلاکتیں

Express News

تین ملکی انڈر 19 ون ڈے سیریز : پاکستان اور زمبابوے کا میچ بارش کی نظر

Express News

نیشنل جونیئر بیڈمنٹن چیمپئن شپ: خیبر پختوانخوا کے تمام کھلاڑی سیمی فائنل میں پہنچ گئے

Express News

ایشیز: آئی سی سی نے میلبرن کی پچ کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا

Express News

اولمپک چیمپئن ارشد ندیم کو محمد بن راشد المکتوم گلوبل ایوارڈ سے نواز دیا گیا

Express News

نیوزی لینڈ کو آسٹریلیا میں 26 سال بعد فتح دلوانے والے کھلاڑی کا ریٹائرمنٹ کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو