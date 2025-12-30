ملاقات نہیں کرنے دی جائے گئی کچھ اور سطحوں پر مزید کام کر رہے ہیں، سلمان اکرم راجا

مذاکرات کا ماحول نظر نہیں آرہا ہے ہم کھڑے ہیں، بسکٹ کھانے اور چائے پینے کے لیے ہم نہیں بیٹھیں گے، رہنما پی ٹی آئی

عمران اصغر December 30, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
راولپنڈی:

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجا نے حکومت سے مذاکرات سے متعلق مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جائے گئی تاہم کچھ اور سطحوں پر مزید بھی کام کر رہے ہیں۔

اڈیالہ جیل کے قریب میڈیا سے گفتگو میں سلمان اکرم راجا نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی بہنوں کا حق ہے ان کی ملاقات کروائی جائے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں ڈال دیں۔

انہوں نے کہا کہ ان کا یہ رویہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے، ہم یہاں آتے رہیں گے اور ریاست کا ضمیر جھنجو ڑتے رہیں گے، ہمیں پتا ہے کہ ملاقات نہیں کرنے دی جائے گئی کچھ اور سطحوں پر مزید بھی کام کر رہے ہیں جبکہ بہنیں بیٹھی ہیں ہم بھائی بن کر کھڑے ہیں۔

سلمان اکرم راجا نے کہا کہ مجھے مذاکرات کا اس وقت کوئی ماحول نظر نہیں آرہا ہے، مذاکرات تب ہوتے جبکہ بنیادی اصو لوں کومانتے ہیں، یہ کیا ہوا کہ آپ آؤ جاؤ بسکٹ کھاؤ کچھ نکل آئے، پاکستان کے عوام، بانی پی ٹی آئی کے ساتھیوں اور جماعت نے مخلصانہ اور ٹھوس بات کرنی ہے۔

انہوں نے کہا کہ ہوا میں مذاکرات کی بات کرنا بے معنی ہے، مانو کہ اس ملک کے آئین پر حملہ ہوا ہے، جمہو ریت ہی آگے چلنے کا واحد راستہ ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ 8 فروری 2024 کی بنیاد پر جو نظام قائم کیا گیا وہ دیرپا نہیں چل سکتا، ہم نے آگے بڑھنا ہے، یہ بنیادی باتیں جن پر بات کرنے بیٹھیں تو کر سکتے ہیں مگر پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی سخت شرائط نہیں بلکہ بنیادی اصول ہیں۔

رہنما پی ٹی آئی نے کہا کہ مجھے مذاکرات کا ماحول نظر نہیں آرہا ہے ہم کھڑے ہیں، بسکٹ کھانے اور چائے پینے کے لیے ہم نہیں بیٹھیں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

امریکی پاپ اسٹار بیونسے ارب پتی موسیقاروں کی فہرست میں شامل

امریکی پاپ اسٹار بیونسے ارب پتی موسیقاروں کی فہرست میں شامل

 Dec 30, 2025 06:53 PM |
راحت فتح علی خان کی بیٹی کے ولیمے کا فوٹو شوٹ وائرل

راحت فتح علی خان کی بیٹی کے ولیمے کا فوٹو شوٹ وائرل

Dec 30, 2025 04:42 PM |
30 سال سے زائد عمر کے وہ پاکستانی اسٹارز جو اب بھی سنگل ہیں

30 سال سے زائد عمر کے وہ پاکستانی اسٹارز جو اب بھی سنگل ہیں

 Dec 30, 2025 03:15 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی کی عدالت میں رجب بٹ پر تشدد: ’یہ صرف ٹریلر تھا‘

Express News

خیبرپختونخوا کابینہ نے تکافل کمپنیوں کے قیام کی منظوری دے دی

Express News

پاکستان میں کرپٹو کرنسی کو کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں، پشاور ہائیکورٹ کا تحریری فیصلہ

Express News

سپر فلو پھیلنے لگا، راولپنڈی میں چار کیسز رپورٹ

Express News

اسحاق ڈار سے چین کے سفیر کی ملاقات، چینی مفادات پر ایک بار پھر حمایت کا اعادہ

Express News

راولپنڈی میں دفعہ 144 کے نفاذ میں یکم جنوری تک توسیع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو