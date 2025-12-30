دریشم 3 سے متعلق بڑی خبر؛ مداحوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی

معروف اداکار جیدیپ اہلاوت بھی فلم کا حصہ بن چکے ہیں

ویب ڈیسک December 30, 2025
facebook whatsup
3
دریشم 3 میں ایک نئے اداکار کی انٹری نے فلم کو چار چاند لگادیئے

فلم دریشم کے سیکوئل 2 کے بعد اب تیسرے حصے کی ریلیز کے لیے مداح بڑی بے چینی اور بے تابی سے منتظر ہیں۔

دریشم کی پُراسرار کہانی اور آخری لمحے تک فلم بینوں کر جکڑے رہنے والے سسپنس کے ساتھ دریشم 3 کی شوٹنگ کا رکا ہوا شیڈول اب دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔

دریشم 3 کی شوٹنگ اب ممبئی سے گوا منتقل کی جا رہی ہے جہاں فلم کی کاسٹ 8 جنوری سے فروری کے آخر شوٹنگ میں مصروف رہے گی۔

گوا میں ہونے والے اس شیڈول میں فلم کی مکمل کاسٹ شریک ہوگی جن میں اجے دیوگن، تبو، شریا سرن اور راجت کپور شامل ہیں۔

اس مرحلے کے ساتھ ہی فلم کی کہانی ایک نئے اور سنسنی خیز موڑ میں داخل ہو رہی ہے خاص طور پر اس لیے کہ اس بار معروف اداکار جیدیپ اہلاوت فلم کا حصہ بن چکے ہیں۔

اپنی گہری اداکاری اور مضبوط اسکرین پریزنس کے لیے مشہور جیدیپ اہلاوت کی شمولیت سے ’دریشم‘ کی دنیا میں ایک نیا اور غیر متوقع رنگ شامل ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔

یہ تمام اداکار ایک بار پھر اس فیملی تھرلر کو اپنی جان دار اداکاری سے نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے تیار ہیں۔

دریشم 3 میں ایک بار پھر یہی سوال مرکزی حیثیت رکھتا ہے کہ کیا وجے سالگاؤںکر ایک مرتبہ پھر قانون اور نظام کو چکما دینے میں کامیاب ہوگا یا اس بار ماضی کے راز اس کے لیے ناقابلِ تصور نتائج لے کر آئیں گے؟

ان سوالوں کے جواب شائقین کو دریشم ڈے پر ملیں گے جو ممکنہ طور پر 2 اکتوبر2026 ہوگا۔

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

امریکی پاپ اسٹار بیونسے ارب پتی موسیقاروں کی فہرست میں شامل

امریکی پاپ اسٹار بیونسے ارب پتی موسیقاروں کی فہرست میں شامل

 Dec 30, 2025 06:53 PM |
راحت فتح علی خان کی بیٹی کے ولیمے کا فوٹو شوٹ وائرل

راحت فتح علی خان کی بیٹی کے ولیمے کا فوٹو شوٹ وائرل

Dec 30, 2025 04:42 PM |
30 سال سے زائد عمر کے وہ پاکستانی اسٹارز جو اب بھی سنگل ہیں

30 سال سے زائد عمر کے وہ پاکستانی اسٹارز جو اب بھی سنگل ہیں

 Dec 30, 2025 03:15 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی کی عدالت میں رجب بٹ پر تشدد: ’یہ صرف ٹریلر تھا‘

Express News

بھارت کی خوبرو اداکارہ نے خودکشی کرلی؛ چونکا دینے والی وجہ سامنے آگئی

Express News

اداکار ضرار خان رشتہ ادواج میں بندھ گئے، نکاح کی تصاویر وائرل

Express News

کنسرٹ میں پرفارمنس کے دوران افسوسناک حادثہ؛ شائے گل شدید زخمی؛ ویڈیو وائرل

Express News

میں فیصل قریشی یا ہمایوں سعید نہیں جو میک اپ کروں؛ نعمان اعجاز کا دلچسپ طنز

Express News

سال 2025 میں شادی کرنے والے پاکستانی ستارے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو