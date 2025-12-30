بھارتی سپر اسٹار موہن لال کی والدہ 90 سال کی عمر میں انتقال کرگئیں

وہ دس سال سے بسترِ علالت پر تھیں

ویب ڈیسک December 30, 2025
facebook whatsup
90
بھارتی سپر اسٹار موہن لال کی والدہ 90 سال کی عمر میں انتقال کرگئیں

معروف بھارتی فلم اسٹار اور دادا صاحب پھالکے ایوارڈ یافتہ موہن لال کی والدہ شانتا کماری 90 برس کی عمر میں اپنے خالقِ حقیقی سے جا ملیں۔

بھارتی میڈیا کے مطابق انتقال کے وقت موہن لال کی والدہ کیرالہ کے شہر کوچین میں واقع اپنے گھر پر مقیم تھیں اور طویل عرصے سے مختلف عارضوں میں مبتلا تھیں۔

ان کے انتقال کی خبر نے نہ صرف موہن لال کے مداحوں بلکہ پوری ملیالم فلم انڈسٹری کو غم زدہ کر دیا ہے۔ موہن لال بیمار ماں کی دیکھ بھال 10 سال سے کر رہے تھے۔ 

ملیالم سنیما کے دوسرے بڑے سپر اسٹار مموٹی یہ اندوہناک خبر سن کر خود تعزیت کے لیےموہن لال کے گھر پہنچے۔

اس کے علاوہ ساؤتھ اور بالی ووڈ سے تعلق رکھنے والی متعدد شخصیات کی جانب سے تعزیتی پیغامات کا سلسلہ جاری ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ موہن لال نہ صرف ایک عظیم اداکار بلکہ فلمی برادری میں ایک باوقار انسان کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔

والدہ کے انتقال کے وقت موہن لال ایک فلم کی شوٹنگ میں مصروف تھے۔ قریبی ذرائع کے مطابق خبر ملتے ہی وہ فوری طور پر کوچین روانہ ہوگئے۔

مداحوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر بھی ان کے لیے دعاؤں اور تعزیتی پیغامات کا تانتا بندھ گیا۔

یاد رہے کہ موہن لال بھارتی سنیما کے اُن چند فنکاروں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے چار دہائیوں پر محیط کیریئر میں اداکاری کو نئی جہت دی۔

انہوں نے 400 سے زائد فلموں میں اداکاری کی۔ ملیالم کے ساتھ ساتھ تمل، تیلگو، کنڑ اور ہندی فلموں میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔

موہن لال کو بھارتی سنیما کا سب سے بڑا اعزاز دادا صاحب پھالکے ایوارڈ بھی دیا گیا موہن لال متعدد انٹرویوز میں اپنی والدہ کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سہارا اور خاموش طاقت قرار دیتے رہے ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی سپر اسٹار موہن لال کی والدہ 90 سال کی عمر میں انتقال کرگئیں

بھارتی سپر اسٹار موہن لال کی والدہ 90 سال کی عمر میں انتقال کرگئیں

 Dec 30, 2025 10:36 PM |
دریشم 3 سے متعلق بڑی خبر؛ مداحوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی

دریشم 3 سے متعلق بڑی خبر؛ مداحوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی

Dec 30, 2025 10:03 PM |
امریکی پاپ اسٹار بیونسے ارب پتی موسیقاروں کی فہرست میں شامل

امریکی پاپ اسٹار بیونسے ارب پتی موسیقاروں کی فہرست میں شامل

 Dec 30, 2025 06:53 PM |

متعلقہ

Express News

بھارتی سپر اسٹار موہن لال کی والدہ 90 سال کی عمر میں انتقال کرگئیں

Express News

دریشم 3 سے متعلق بڑی خبر؛ مداحوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی

Express News

امریکی پاپ اسٹار بیونسے ارب پتی موسیقاروں کی فہرست میں شامل

Express News

راحت فتح علی خان کی بیٹی کے ولیمے کا فوٹو شوٹ وائرل

Express News

30 سال سے زائد عمر کے وہ پاکستانی اسٹارز جو اب بھی سنگل ہیں

Express News

عامر خان نے مجھے دھوکہ دے کر فلم ’تارے زمین پر‘ میں مرکزی کردار حاصل کیا، اکشے کھنہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو