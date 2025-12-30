حماس کے پاس ہتھیار ڈالنے کیلیے بہت تھوڑا وقت بچا ہے؛ ٹرمپ کی نیتن یاہو کو تسلّی

اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو ان دنوں امریکا کے دورے پر ہیں

ویب ڈیسک December 30, 2025
facebook whatsup
امریکی صدر ٹرمپ نے دھمکی دی کہ حماس نے ہتھیار نہ پھینکے تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑے گی

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے ملاقات کے دوران غزہ کی نئی انتظامی حکومت سمیت اہم ایشوز پر تبادلہ خیال کیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکا میں ہونے والی اس ملاقات میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیرِاعظم بنیامین نیتن یاہو کو یقین دلایا کہ حماس خود کو غیر مسلح کرنے کے وعدے پر جلد عمل کرے گی۔

امریکی صدر نے متنبہ کیا کہ حماس کو ہتھیار ڈالنے کے لیے بہت تھوڑا وقت دیا جائے گا اگر اس نے یہ نہیں کیا تو اس کی بھاری قیمت ادا کرنے اور جہنم جیسے انجام کے لیے تیار رہے۔

امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ حماس نے ابتدائی مرحلے میں ہتھیار ڈالنے پر رضامندی ظاہر کی تھی، تاہم حماس اس کی تردید کرتی آئی ہے۔

حماس کا مؤقف ہے کہ وہ صرف ایک خودمختار فلسطینی ریاست کے قیام کے بعد ہی اس حوالے سے بات کرے گی اور اسی نکتے پر جنگ بندی کے اگلے مرحلے میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔

دوسری جانب صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ غزہ کے لیے اپنے 20 نکاتی منصوبے کے دوسرے مرحلے پر جلد از جلد پیش رفت چاہتے ہیں تاہم انہوں نے کوئی واضح ٹائم لائن دینے سے گریز کیا۔

یاد رہے کہ جنگ بندی کا پہلا مرحلہ اکتوبر میں شروع ہوا تھا، مگر دوسرے مرحلے پر اسرائیل اور حماس کے درمیان شدید اختلافات کے باعث عملدرآمد تعطل کا شکار ہے۔

دوسرا مرحلہ غزہ میں طویل المدت حکمرانی اور سیکیورٹی انتظامات پر مشتمل ہے، جس میں فلسطینی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل عبوری حکومت، ایک بین الاقوامی استحکامی فورس اور غزہ کی بتدریج غیر عسکری حیثیت شامل ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی سپر اسٹار موہن لال کی والدہ 90 سال کی عمر میں انتقال کرگئیں

بھارتی سپر اسٹار موہن لال کی والدہ 90 سال کی عمر میں انتقال کرگئیں

 Dec 30, 2025 10:36 PM |
دریشم 3 سے متعلق بڑی خبر؛ مداحوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی

دریشم 3 سے متعلق بڑی خبر؛ مداحوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی

Dec 30, 2025 10:03 PM |
امریکی پاپ اسٹار بیونسے ارب پتی موسیقاروں کی فہرست میں شامل

امریکی پاپ اسٹار بیونسے ارب پتی موسیقاروں کی فہرست میں شامل

 Dec 30, 2025 06:53 PM |

متعلقہ

Express News

حماس کے پاس ہتھیار ڈالنے کیلیے بہت تھوڑا وقت بچا ہے؛ ٹرمپ کی نیتن یاہو کو تسلّی

Express News

یمن میں سعودی اتحاد کی ہتھیاروں اور فوجی گاڑیوں پر حملے کی ویڈیو وائرل

Express News

متحدہ عرب امارات کا یمن میں ملٹری آپریشن بند اور اپنے فوجی واپس بلانے کا اعلان

Express News

سعودی عرب اب اسرائیل کیساتھ بہتر تعلقات کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے؛ ٹرمپ کا دعویٰ

Express News

یمن تنازع پر سعودیہ اور متحدہ عرب امارات کے درمیان شدید اختلافات کی وجہ کیا ہے؟

Express News

یمن کا یو اے ای سے دفاعی معاہدہ ختم، اماراتی فورسز کو فوری انخلا کا حکم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو