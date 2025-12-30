کراچی؛ ہوائی فائرنگ میں ملوث پولیس کا ہیڈ کانسٹیبل گرفتار 

ہوائی فائرنگ میں ملوث کسی بھی شخص کے ساتھ رعایت نہیں برتی جائے گی چاہے اس کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہی کیوں نہ ہو

اسٹاف رپورٹر December 30, 2025
فوٹو: فائل
کراچی:

شارع نور جہاں پولیس نے دوران گشت ہوائی فائرنگ میں ملوث پولیس اہلکار کو گرفتار کرلیا۔

 ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل زیشان شفیق صدیقی کے مطابق شارع نور جہاں پولیس پارٹی نے دوران گشت نارتھ ناظم آباد بلاک کے مین روڈ فاروق اعظم مسجد کے قریب ایک شخص کو ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے دیکھ کر ملزم کو قابو کر کے 30 بور پستول ، گولیاں اور موبائل فون برآمد کرلیا۔

 گرفتار ملزم کی شناخت آفتاب کے نام سے کی گئی جو کہ پولیس کا ہیڈ کانسٹیبل نکلا ، شارع نور جہاں پولیس نے گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔

اس حوالے سے ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل کا کہنا تھا کہ ہوائی فائرنگ جیسے جان لیوا عمل میں ملوث کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی چاہے اس کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہی کیوں نہ ہو۔
