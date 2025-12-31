اکاؤنٹس کمیٹی،این ایچ اے پراربوں کی ریکوری نہ کرنیکا انکشاف

ٹول ٹیکس واجبات26.4ارب روپے، اوورلوڈڈ ٹرکوں سے16 ارب کی ریکوری نہیں کی

آمنہ علی December 31, 2025
اسلام آباد:

پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں این ایچ اے پر26.4 ارب روپے ٹول ٹیکس واجبات، اوورلوڈڈ ٹرکوں سے 16 ارب کی ریکوری نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔

پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس معین عامر پیرزادہ کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں وزارتِ مواصلات کے مالی سال 2023-24 کے آڈٹ اعتراضات کا جائزہ لیا گیا۔

اجلاس میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی (این ایچ اے) کے پندرہ آڈٹ اعتراضات پر تفصیلی بحث کی گئی۔ٹول ٹیکس واجبات پر سیکرٹری این ایچ اے نے مؤقف اختیار کیا کہ یہ معاملہ این ایل سی، ایف ڈبلیو او اور نجی کنٹریکٹرز کے سامنے رکھا جا چکا ہے.

کمیٹی رکن بلال مندوخیل نے سوال اٹھایا کہ این ایل سی اور ایف ڈبلیو او کے نمائندے اجلاس میں موجود کیوں نہیں اور یہ واضح کیا جائے کہ جواب دہی کس سے لی جائے۔

پی ٹی آئی دور میں مالی بے ضابطگیاں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے 300 ملین کی ریکوری کرلی

حنا ربانی کھر نے کہا کہ معاملہ قانون پر عملدرآمد کا ہے اور یہ تشویشناک ہے کہ جو کمپنیاں معاہدوں کی پاسداری نہیں کرتیں، انہی کے ساتھ دوبارہ معاہدے کر لیے جاتے ہیں۔

شاہدہ بیگم نے ٹول ٹیکس میں مسلسل اضافے پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔آڈیٹر جنرل نے وضاحت کی کہ پیش کیے گئے تمام اعدادوشمار این ایچ اے کے فراہم کردہ ہیں اور آڈٹ حکام کا اپنا کوئی ڈیٹا شامل نہیں۔

پی اے سی نے معاملے کو مزید جانچ کے لیے مؤخر کرتے ہوئے ہدایات جاری کیں کہ واجبات کی وصولی اور قانونی تقاضوں پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنایا جائے۔
