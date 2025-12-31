بلوچستان، آرمی اسکول کی بلٹ پروف گاڑیوں کیلیے 2.1 ارب منظور

ای سی سی نے انڈر19 کرکٹ ٹیم کو انعام کیلیے سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دیدی

شہباز رانا/ارشاد انصاری December 31, 2025
facebook whatsup
اسلام آباد:

وفاقی حکومت نے بلوچستان میں آرمی پبلک اسکول کے بچوں کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں خریدنے کے لیے فوج کو اضافی دو اشاریہ، ایک ارب روپے فراہم کرنے کی منظوری دیدی۔

اس کا فیصلہ وزیر خزانہ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی( ای سی سی )کے اجلاس میں کیا گیا،اس فنڈ سے 38 بلٹ پروف گاڑیاں خریدی جائیں گی۔

وزارت خزانہ کے مطابق ای سی سی نے بلٹ پروف گاڑیوں کی خریداری کے لیے تکنیکی ضمنی گرانٹ کے حصول کے لیے دفاعی ڈویژن کی سمری کا جائزہ لیا اور اس کی منظوری دی، آپریشنل ضروریات اور سکیورٹی سے متعلق ضروریات کی وجہ سے فیصلہ کیا گیا۔

واضح رہے بلوچستان میں آرمی پبلک سکول پر دہشتگردوں کی طرف سے حملہ ہوچکا ہے،اسی تناظر میں یہ اضافی فنڈ مہیا کئے گئے ہیں۔

پاکستان انڈر19مین کرکٹ ٹیم کو انعامی رقم دینے کے لیے ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ کی بھی منظوری دیدی گئی۔ای سی سی کا اجلاس وزیر خزانہ سینیٹر اورنگزیب کی زیرصدارت ہوا،وزیرتوانائی اویس لغاری، وزیر پٹرولیم علی پرویز ملک،وزیرسرمایہ کاری قیصرشیخ،معاونِ خصوصی ہارون اختر اور دیگر نے شرکت کی۔

ڈاکٹر شمشاد اختر کے ایصالِ ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔علاوہ ازیں وزیرِ خزا نہ نے چائنا ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو انٹرویو میں کہا پاکستان آئندہ چند ہفتوں میں پانڈا بانڈ جاری کررہا ہے جو پاک چین مالی تعلقات میں اہم سنگِ میل ثابت ہوگا ،پانڈا بانڈ کے اجرا سے پاکستان کا ڈالر پر انحصار کم ہوگا۔

دوسری جانب فنانسنگ دستاویز کی تقریب میں وزیر خزانہ نے کہا پاکستان کا آبادیاتی فائدہ اسی صورت میں حقیقی طاقت بن سکتا ہے جب نوجوانوں کو بڑے پیمانے پر جدید مہارتوں سے آراستہ کیا جائے۔

پاکستان نے سکولز ڈویلپمنٹ کے شعبے میں ایک تاریخی سنگِ میل عبور کرتے ہوئے ملک کے پہلے نجی سرمائے سے چلنے والے پاکستان اسکلز امپیکٹ بانڈ(پی ایس آئی بی)کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے۔

ایک دوسری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا پاکستان فری لانسنگ کرنے والا تیسرا بڑا ملک بن گیا،نوجوان ملک کی سب سے بڑی معاشی قوت بن سکتے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ثانیہ اشفاق کی طلاق کے بعد عماد وسیم اور انکی مبینہ گرل فرینڈ کو سخت وارننگ

ثانیہ اشفاق کی طلاق کے بعد عماد وسیم اور انکی مبینہ گرل فرینڈ کو سخت وارننگ

 Dec 31, 2025 01:25 AM |
بھارتی سپر اسٹار موہن لال کی والدہ 90 سال کی عمر میں انتقال کرگئیں

بھارتی سپر اسٹار موہن لال کی والدہ 90 سال کی عمر میں انتقال کرگئیں

 Dec 30, 2025 10:36 PM |
دریشم 3 سے متعلق بڑی خبر؛ مداحوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی

دریشم 3 سے متعلق بڑی خبر؛ مداحوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی

Dec 30, 2025 10:03 PM |

متعلقہ

Express News

پی این ایس سی کی بہتری کا منصوبہ، غیرملکی شپنگ کمپنیوں کو سالانہ 6 ارب ڈالر ادائیگی کا انکشاف

Express News

حکومت اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان دو اہم منصوبوں پر دستخط

Express News

نجکاری کمیٹی وفاقی کابینہ کو پی آئی اے کے 75 فیصد حصص کی فروخت کی منظوری کی سفارش

Express News

اسٹیٹ بینک کا یکم جنوری کو تعطیل کا اعلان

Express News

پنجاب میں چیلنج اسپیشل اکنامک زون اور ٹیکسٹائل سیکٹر کی 2 نئی فیکٹریوں کا افتتاح

Express News

سونا سستا ہوگیا؛ قیمتوں میں  اچانک بڑی کمی ریکارڈ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو