کراچی نے سال 2025 کے آخری سورج کو خوش آمید کہہ دیا، ہل پارک پر امیدوں بھرا طلوع آفتاب

صبح 7 بجکر 16 منٹ پر سال 2025 کے آخری سورج کی سنہری کرنیں افق پر بکھر گئیں

محمد شاہ میر خان December 31, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

شہر قائد میں سال 2025 کا آخری سورج آج طلوع ہوا تو شہر کی فضا میں ایک خاص سی خاموشی اور جذبات کی گونج محسوس کی گئی۔

شہر کے مختلف علاقوں سے شہری سال کے آخری طلوع آفتاب کے دلکش مناظر دیکھنے کے لیے ہل پارک پہنچے جہاں صبح کی پہلی روشنی نے نئے آغاز کی نوید سنائی۔

صبح 7 بجکر 16 منٹ پر سال 2025 کے آخری سورج کی سنہری کرنیں افق پر بکھر گئیں، جنہوں نے آسمان کو رنگوں سے سجا دیا۔

شہریوں نے اس منظر کو موبائل کیمروں میں محفوظ کرنے کی کوشش کی مگر بادلوں کی وجہ سے وہ یہ لمحہ قید نہیں کر پائے، جبکہ کئی افراد نے نئے سال کے لیے دعائیں کیں اور گزرے سال کی یادوں کو خاموشی سے الوداع کہا۔

ہل پارک پر موجود شہریوں کا کہنا تھا کہ یہ لمحہ امید، شکرگزاری اور نئے خوابوں کی علامت ہے۔ سال کے آخری سورج نے کراچی والوں کو ایک پیغام دیا کہ ہر اختتام کے بعد ایک نیا سویرا ضرور آتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ثانیہ اشفاق کی طلاق کے بعد عماد وسیم اور انکی مبینہ گرل فرینڈ کو سخت وارننگ

ثانیہ اشفاق کی طلاق کے بعد عماد وسیم اور انکی مبینہ گرل فرینڈ کو سخت وارننگ

 Dec 31, 2025 01:25 AM |
بھارتی سپر اسٹار موہن لال کی والدہ 90 سال کی عمر میں انتقال کرگئیں

بھارتی سپر اسٹار موہن لال کی والدہ 90 سال کی عمر میں انتقال کرگئیں

 Dec 30, 2025 10:36 PM |
دریشم 3 سے متعلق بڑی خبر؛ مداحوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی

دریشم 3 سے متعلق بڑی خبر؛ مداحوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی

Dec 30, 2025 10:03 PM |

متعلقہ

Express News

آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا سال نو پر ہوائی فائرنگ سے متعلق اہم پیغام

Express News

کراچی بار کا رجب بٹ کیخلاف مقدمہ درج نہ ہونے پر آج عدالتی بائیکاٹ کا اعلان

Express News

کراچی بار کا رجب بٹ کیخلاف مقدمہ درج نہ ہونے پر آج عدالتی بائیکاٹ کا اعلان

Express News

اڈیالہ جیل کے قریب بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کا دھرنا، پولیس ایکشن پر بیشتر کارکنان منتشر

Express News

اقرار الحسن کا نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان

Express News

کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش، شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی شروع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو