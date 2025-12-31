کراچی:
شہر قائد میں تقریباً نصف صدی کے بعد ڈبل ڈیکر بسیں آج سڑکوں پر رواں دواں ہیں، جس سے کراچی کے باسیوں کی پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن اور صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ نے کراچی میں ڈبل بسوں کا افتتاح کردیا، جو آزمائشی طور پر ملیر سے شاہراہ فیصل تک چلائی گئی ہیں۔ اس موقع پر حکام کی جانب سے وزرا کو بسوں کی خصوصیات سے متعلق تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔
بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا کہ ہم نے عوام سے کیا گیا وعدہ پورا کردیا اور کراچی میں ڈبل ڈیکر بس سروس کا آغاز ہوگیا ہے۔ 2026ء میں عوام کو ٹرانسپورٹ کی پہلے سے زیادہ سہولیات دیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیراعلیٰ سندھ کی ہدایت پر نئے سال میں ہر سڑک پر ڈبل ڈیکر بسیں ہوں گی۔
شرجیل میمن نے کہا کہ عوام کو سفر کے لیے ٹرانسپورٹ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ پیپلز بس میں روزانہ ایک لاکھ مسافر سفر کررہے ہیں۔ سندھ کے ہر ضلع میں بس سروس شروع کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں انڈسٹریل ایریا کی سڑکوں کے لیے9 ارب روپے دیں گے۔ سندھ حکومت کا شاہراہ بھٹو ایک عظیم منصوبہ ہے۔
انہوں نے پاکستانی قوم کو نئے سال کی پیشگی مبارک باد دیتے ہوئے کہا کہ اورنج لائن ار گرین لائن کے ذریعے بڑی تعداد میں کراچی کے شہریوں کو سہولت فراہم کرنا چاہتے ہیں اور صوبائی حکومت اس سلسلے میں مزید اقدامات بھی کرے گی۔
واضح رہے کہ ڈبل ڈیکر بسوں سے کراچی کی تاریخ کا گہرا تعلق رہا ہے۔ ماضی میں 1960ء اور 1970ء کی دہائی میں یہ بسیں شہر کی پہچان سمجھی جاتی تھیں جو صدر، بندر روڈ، ایم اے جناح روڈ اور دیگر اہم شاہراہوں پر چلتی تھیں۔ ان بسوں کی اوپری منزل پر بیٹھ کر سفر کرنا شہریوں کے لیے ایک خوشگوار تجربہ سمجھا جاتا تھا، خاص طور پر طلبہ اور نوجوانوں میں یہ بسیں خاصی مقبول تھیں۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی آبادی، ٹریفک کے دباؤ اور دیکھ بھال کے مسائل کے باعث ڈبل ڈیکر بسیں آہستہ آہستہ سڑکوں سے غائب ہو گئیں۔ بعد ازاں منی بسوں اور کوچز نے ان کی جگہ لے لی، تاہم عوامی سطح پر ڈبل ڈیکر بسوں کی واپسی کی خواہش ہمیشہ موجود رہی۔
حالیہ آزمائشی سروس کو اسی تاریخی پس منظر کے تناظر میں ایک مثبت پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اگر یہ منصوبہ کامیاب رہا تو مستقبل میں جدید سہولیات سے آراستہ مزید ڈبل ڈیکر بسیں شہر کے مختلف روٹس پر چلائی جائیں گی، جس سے نہ صرف ٹرانسپورٹ کے مسائل میں کمی آئے گی بلکہ کراچی کے ماضی کی ایک خوبصورت روایت بھی دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔
دریں اثنا وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ڈبل ڈیکر بسوں کو شہریوں کے لیے تحفہ قرار دیتے ہوئے اپنے بیان میں عوام کو مبارک باد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے عوام بہتر سفری سہولیات کے حق دار ہیں۔ کراچی میں جدید بس سروس کا آغاز عوام کے لیے خوش آئند ہے۔
انہوں نے کہا کہ نئی بس سروس کراچی کے شہریوں کے سفر کو آسان بنائے گی۔ کراچی اب صرف چل نہیں رہا، آگے بڑھ رہا ہے۔ آج بس چلی ہے، کل شہر بدلے گا۔ کراچی کے لیے بہتر سفر صرف وعدہ نہیں، عملی حقیقت بن رہا ہے۔ شہری سہولتیں مضبوط ہوں تو شہر مضبوط بنتے ہیں۔ جدید ٹرانسپورٹ، شہری وقار اور آسان زندگی کی علامت ہے۔ا نہوں نے کہا کہ کراچی کو جدید شہروں کی صف میں کھڑا کریں گے۔