فیفا ورلڈکپ 2026: آغاز سے قبل ہی مقبولیت کے تمام ریکارڈز پاش پاش ہوگئے

فیفا ورلڈ کپ 2026کے ٹکٹوں کے لیے جاری رینڈم سلیکشن ڈرا مرحلے کے نصف تک پہنچتے ہی شائقین کی غیر معمولی دلچسپی نے نئے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں۔
اب تک دنیا کے 200 سے زائد ممالک سے 150 ملین سے زیادہ ٹکٹوں کی درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔
11 دسمبر 2025 کو شروع ہونے والے اس مرحلے کے مطابق، تصدیق شدہ کریڈٹ کارڈ ڈیٹا کی بنیاد پر یہ ایونٹ دستیاب ٹکٹوں کے مقابلے میں 30 گنا زیادہ سبسکرائب ہو چکا ہے، جبکہ یہ طلب 1930 سے اب تک ہونے والے تمام ورلڈ کپ مقابلوں میں شریک مجموعی شائقین سے بھی کہیں زیادہ ہے۔
فیفا کے صدر جیانی انفانٹینو کے مطابق ورلڈ کپ 2026 دنیا کا سب سے بڑا اور جامع فٹبال ایونٹ ہوگا، جو عالمی اتحاد اور کھیل سے محبت کا شاندار مظہر بنے گا۔
یہ میگا ایونٹ 11 جون سے 19 جولائی 2026 تک کینیڈا، میکسیکو اور امریکا کے 16 میزبان شہروں میں کھیلا جائے گا جس میں 48 ٹیمیں 104 میچز میں حصہ لیں گی۔
ٹکٹس کے لیے موجودہ مرحلہ 13 جنوری 2026 تک کھلا رہے گا اور درخواست دینے کے وقت سے کامیابی کے امکانات متاثر نہیں ہوں گے۔
اس مرحلے میں ٹکٹوں کی قیمتیں برقرار رکھی گئی ہیں، جبکہ فیفا نے شائقین کے لیے 60 امریکی ڈالر کی مخصوص سپورٹر انٹری ٹکٹ کی سہولت بھی متعارف کرائی ہے۔
ناکام درخواست دہندگان کو آئندہ مراحل میں دوبارہ موقع دیا جائے گا، جبکہ پریمیم اور سفری پیکجز بھی دستیاب ہیں۔