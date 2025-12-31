سابق آسٹریلوی بلے باز تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل

انہوں نے 1992 سے 2006 تک آسٹریلیا کی نمائندگی کی اور 2003 کے ورلڈ کپ کی فاتح ٹیم کا حصہ بھی رہے

اسپورٹس ڈیسک December 31, 2025
facebook whatsup

آسٹریلیا کے سابق ٹیسٹ کرکٹر ڈیمین مارٹن اچانک طبیعت ناساز ہونے پر اس وقت برسبین کے ایک اسپتال میں تشویشناک حالت میں زیرِ علاج ہیں۔

تفصیلات کے مطابق 54 سالہ ڈیمین مارٹن چند روز قبل اچانک بیمار ہوکر گر پڑے تھے جس کے بعد انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔

انہیں گردن توڑ بخار کا بتایا گیا ہے اور وہ اس وقت کوما کی حالت میں ہیں۔

کرکٹ آسٹریلیا اور کرکٹرز نے ڈیمین مارٹن کے اچانک بیمار ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔

ڈیمین مارٹن نے 1991 میں فرسٹ کلاس کرکٹ کا آغاز کیا۔ وہ ویسٹرن آسٹریلیا کی کپتانی کے فرائض بھی انجام دے چکے ہیں اور آسٹریلیا اے ٹیم کی قیادت بھی کی۔

مارٹن نے 1992 سے 2006 تک آسٹریلیا کی نمائندگی کی، اس دوران کئی ایشز سیریز کھیلیں اور 2003 کے ورلڈ کپ کی فاتح ٹیم کا حصہ بھی رہے۔

ڈیمین مارٹن نے 67 ٹیسٹ میچز میں 4,406 رنز اور ون ڈے کرکٹ میں 5,346 رنز اسکور کیے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

2025 میں انتقال کرجانے والے 10 مشہور شوبز شخصیات  

2025 میں انتقال کرجانے والے 10 مشہور شوبز شخصیات  

 Dec 31, 2025 11:40 AM |
ثانیہ اشفاق کی طلاق کے بعد عماد وسیم اور انکی مبینہ گرل فرینڈ کو سخت وارننگ

ثانیہ اشفاق کی طلاق کے بعد عماد وسیم اور انکی مبینہ گرل فرینڈ کو سخت وارننگ

 Dec 31, 2025 01:25 AM |
بھارتی سپر اسٹار موہن لال کی والدہ 90 سال کی عمر میں انتقال کرگئیں

بھارتی سپر اسٹار موہن لال کی والدہ 90 سال کی عمر میں انتقال کرگئیں

 Dec 30, 2025 10:36 PM |

متعلقہ

Express News

نیوزی لینڈ کیخلاف بھارت کےاہم بلے باز ٹیم کا حصہ نہیں ہونگے

Express News

عمان نے آئی سی سی مینز ٹی20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا

Express News

کولکتہ ٹیسٹ کی ’پِچ‘ سے متعلق آئی سی سی کا بڑا فیصلہ!

Express News

بی بی ایل میں انجری کے حوالے سے شاہین آفریدی کا اہم پیغام سامنے آگیا

Express News

سابق وزیراعظم خالدہ ضیا کے انتقال پر بنگلا دیش پریمیئر لیگ کے میچز عارضی طور پر ملتوی

Express News

جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں دو پاکستانی کھلاڑیوں نے ٹائٹل جیت لیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو