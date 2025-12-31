کرک انفو کا وائٹ بال فارمیٹس کی ٹیم آف دی ایئر کا اعلان، کتنے پاکستانی کھلاڑی شامل؟

دنوں ٹیموں میں مجموعی طور پر انگلینڈ کے سب سے زیادہ 6 کھلاڑی شامل ہیں

اسپورٹس ڈیسک December 31, 2025
facebook whatsup

کرکٹ کی معروف ویب سائٹ ’کرک انفو‘ نے ٹی ٹوئنٹی ٹیم آف دی ایئر اور ون ڈے ٹیم آف دی ایئر کا اعلان کردیا۔

ویب سائٹ کی جانب سے اعلان کردہ دونوں ٹیموں میں کوئی بھی پاکستانی کھلاڑی جگہ بنانے میں کامیاب نہ ہوسکا۔

دنوں ٹیموں میں مجموعی طور پر انگلینڈ کے سب سے زیادہ 6 کھلاڑی شامل ہیں۔

ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں بھارت اور انگلینڈ کے 3، 3 ویسٹ انڈیز کے 2 آسٹریلیا، افغانستان اور جنوبی افریقا کا ایک ایک کھلاڑی شامل ہے۔

ون ڈے ٹیم آف دی ایئر میں انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے 3، 3  انڈیا اور ویسٹ انڈیز کے 2، 2 اور جنوبی افریقا کا ایک کھلاڑی شامل ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ایونجرز ڈومز ڈے کا ٹیزر جاری، فلم میں اہم کردار کی واپسی

ایونجرز ڈومز ڈے کا ٹیزر جاری، فلم میں اہم کردار کی واپسی

 Dec 31, 2025 02:24 PM |
بیوی میں دلچسپی نہیں تو بچے کیوں؟ مشی خان کا عماد وسیم سے سوال

بیوی میں دلچسپی نہیں تو بچے کیوں؟ مشی خان کا عماد وسیم سے سوال

 Dec 31, 2025 02:28 PM |
امتحان میں فیل ہونے پر کم کارڈیشین رو پڑیں، ویڈیو وائرل

امتحان میں فیل ہونے پر کم کارڈیشین رو پڑیں، ویڈیو وائرل

 Dec 31, 2025 12:16 PM |

متعلقہ

Express News

نیوزی لینڈ کیخلاف بھارت کےاہم بلے باز ٹیم کا حصہ نہیں ہونگے

Express News

عمان نے آئی سی سی مینز ٹی20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا

Express News

کولکتہ ٹیسٹ کی ’پِچ‘ سے متعلق آئی سی سی کا بڑا فیصلہ!

Express News

بی بی ایل میں انجری کے حوالے سے شاہین آفریدی کا اہم پیغام سامنے آگیا

Express News

سابق وزیراعظم خالدہ ضیا کے انتقال پر بنگلا دیش پریمیئر لیگ کے میچز عارضی طور پر ملتوی

Express News

جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں دو پاکستانی کھلاڑیوں نے ٹائٹل جیت لیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو