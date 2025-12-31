کرک انفو کا وائٹ بال فارمیٹس کی ٹیم آف دی ایئر کا اعلان، کتنے پاکستانی کھلاڑی شامل؟

کرکٹ کی معروف ویب سائٹ ’کرک انفو‘ نے ٹی ٹوئنٹی ٹیم آف دی ایئر اور ون ڈے ٹیم آف دی ایئر کا اعلان کردیا۔
ویب سائٹ کی جانب سے اعلان کردہ دونوں ٹیموں میں کوئی بھی پاکستانی کھلاڑی جگہ بنانے میں کامیاب نہ ہوسکا۔
دنوں ٹیموں میں مجموعی طور پر انگلینڈ کے سب سے زیادہ 6 کھلاڑی شامل ہیں۔
ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں بھارت اور انگلینڈ کے 3، 3 ویسٹ انڈیز کے 2 آسٹریلیا، افغانستان اور جنوبی افریقا کا ایک ایک کھلاڑی شامل ہے۔
ون ڈے ٹیم آف دی ایئر میں انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے 3، 3 انڈیا اور ویسٹ انڈیز کے 2، 2 اور جنوبی افریقا کا ایک کھلاڑی شامل ہے۔