اسلام آباد:
نیپرا ہیڈ کوارٹر میں ڈسکوز کے نومبر 2025 کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ (ایف سی اے) کے حوالے سے عوامی سماعت مکمل ہوگئی۔
سماعت چیئرمین نیپرا کی زیر صدارت ہوئی، جس میں سی پی پی اے جی کے عہدے دار، بزنس کمیونٹی کے نمائندے، وزارت توانائی کے نمائندگان، صحافی حضرات اور عوام نے بھرپور شرکت کی۔
سی پی پی اے جی نے ایف سی اے کی مد میں تقریباً 72 پیسے فی یونٹ کمی کی درخواست نیپرا میں جمع کروائی تھی۔
نیپرا کے مطابق یہ کمی صرف ایک ماہ کے لیے نافذ ہوگی اور اس کا اطلاق ڈسکوز بشمول کے الیکٹرک کے تمام صارفین ماسوائے لائف لائن ،پروٹیکٹڈ صارفین ،پری پیڈ صارفین اور الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز پر ہوگا۔
نیپرا کی جانب سے تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کی آراء کو تسلی سے سنا گیا اور اب مزید ڈیٹا کی جانچ پڑتال کے بعد نیپرا اتھارٹی اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کرے گی۔