پاکستان سپر لیگ میں دو نئی ٹیموں کی نیلامی، ایک خریدار آسٹریلیا سے سامنے آگیا

لاہور:
پاکستان سپرلیگ میں دو نئی ٹیموں کیلئے ایک خریدار آسٹریلیا سے سامنے آگیا۔
آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے حمزہ مجید چوہدری نے اسپورٹس جرنلسٹس ایسوسی ایشن آف لاہور کے پروگرام میں بطور مہمان اظہار خیال کرتے ہوئے بتایا کہ ہم کسی کنسورشیئم کے ساتھ نہیں بلکہ انفرادی طور پر بڈ کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں کھلاڑیوں کے چناؤ کے لئے ڈرافٹ کا طریقہ موزوں اور سب کو برابری کے مواقع ملتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ لاہور سے تعلق ہونے کی وجہ سے سیالکوٹ اور فیصل آباد ٹیم کے نام میں زیادہ دلچسپی ہے۔ کوشش کریں گے کہ ٹیم خریدیں اور کرکٹ کو بھی مزید پروموٹ کریں۔ پاکستان کی معیشت میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے وطن لوٹا ہوں۔
حمزہ مجید چوہدری نے کہا کہ پی ایس ایل کو دنیا کی نمبر ون ٹیم کے طورپر دیکھنے کی خواہش ہے، اس کے لیے جو ممکن ہوسکا کردار ادا کرنے کی کوشش ہوگی۔ پوری کوشش کریں گے کہ ٹیم ون کریں اگر کامیاب نہ ہو سکے تو اسپورٹس کا پیشن جاری رہیں گے۔
انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا اور انگلیںڈ میں پہلے اسپورٹس سرگرمیاں کرتا رہا ہوں۔ ہم کوشش کریں گے کہ پیش کئے گئے تمام شہروں میں ٹیلنٹ ہنٹ کریں۔ میں پہلے لاہور قلندرز کو فالو کرتا تھا۔ ہم بھی کوشش کریں گے کہ نیا ٹیلنٹ سامنے لے کر آئیں۔ ہماری ایکسپرٹ ٹیم ڈیڑھ ماہ سے کوشش کر رہی ہے۔ ہم ٹیم جیت کر اسے پروفیشنل انداز سے چلائیں گے۔