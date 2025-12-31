پاکستان ہاکی فیڈریشن کا بڑا ایکشن، ٹیم مینجر انجم سعید کے خلاف کارروائی کا فیصلہ

۔انجم سعید پر مبینہ طور پر جہاز میں سگریٹ  نوشی کا الزام ہے

محمد یوسف انجم December 31, 2025
facebook whatsup

پاکستان ہاکی فیڈریشن نے پرو لیگ ارجنٹائن میں ٹیم مینجر کی ذمہ داریاں نبھاتے والے انجم سعید کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔

 ذرائع کے مطابق انجم سعید کو ڈسپلن کی خلاف ورزی پر سزا سنائی جاسکتی ہے۔انجم سعید کو جرمانے کے ساتھ ٹیم مینجرشپ سے ہٹائے جانے کا آپشن موجود ہے۔انجم سعید پر مبینہ طور پر جہاز میں سگریٹ  نوشی کا الزام ہے۔

اطلاعات کے مطابق  آف لوڈ کیے جانے پر وہ ٹیم کے ساتھ لاہور نہیں آئے تھے بلکہ دو دن بعد ان کی وطن واپس ہوئی تھی، انجم سعید نے میڈیا کے سامنے سگریٹ نوشی اور آف لوڈ کیے جانے کی تردید کرتے ہوئے موقف اپنایا تھا کہ وہ دبی میں کام کی وجہ سے رک گئے تھے اس لیے ٹیم کے ساتھ نہیں آسکے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اسٹرینجر تھنگز 5 کا فائنل ٹریلر جاری، الیون آخری جنگ کے لیے تیار

اسٹرینجر تھنگز 5 کا فائنل ٹریلر جاری، الیون آخری جنگ کے لیے تیار

 Dec 31, 2025 06:32 PM |
ایونجرز ڈومز ڈے کا ٹیزر جاری، فلم میں اہم کردار کی واپسی

ایونجرز ڈومز ڈے کا ٹیزر جاری، فلم میں اہم کردار کی واپسی

 Dec 31, 2025 02:24 PM |
بیوی میں دلچسپی نہیں تو بچے کیوں؟ مشی خان کا عماد وسیم سے سوال

بیوی میں دلچسپی نہیں تو بچے کیوں؟ مشی خان کا عماد وسیم سے سوال

 Dec 31, 2025 02:28 PM |

متعلقہ

Express News

نیوزی لینڈ کیخلاف بھارت کےاہم بلے باز ٹیم کا حصہ نہیں ہونگے

Express News

عمان نے آئی سی سی مینز ٹی20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا

Express News

کولکتہ ٹیسٹ کی ’پِچ‘ سے متعلق آئی سی سی کا بڑا فیصلہ!

Express News

بی بی ایل میں انجری کے حوالے سے شاہین آفریدی کا اہم پیغام سامنے آگیا

Express News

سابق وزیراعظم خالدہ ضیا کے انتقال پر بنگلا دیش پریمیئر لیگ کے میچز عارضی طور پر ملتوی

Express News

جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں دو پاکستانی کھلاڑیوں نے ٹائٹل جیت لیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو