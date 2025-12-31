نیویارک میں تاریخ رقم؛ پہلے مسلم میئر زہران ممدانی قرآن پاک پر حلف اٹھائیں گے

نیویارک کے پہلے مسلم زہران ممدانی اپنے دادا کے تاریخی قرآن پاک پر حلف لیں گے

ویب ڈیسک December 31, 2025
زہران ممدانی نیویارک کے پہلے مسلم میئر ہیں جو کل اپنے دادا کے قرآن پاک پر حلف لیں گے

نیو یارک میں کل ایک  تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے جب نو منتخب میئر زہران ممدانی یکم جنوری 2026 کو دو مرحلوں پر مشتمل تقریب میں عہدے کا حلف اپنے دادا کے قرآنِ کریم پر اٹھائیں گے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق سرکاری تقریب میں زہران ممدانی اپنے دادا کے قرآنِ کریم کے ساتھ ساتھ ایک اور تاریخی قرآن پاک پر حلف اُٹھائیں گے جو معروف سیاہ فام مورخ اور ادیب آرتورو شومبرگ کی ملکیت تھا اور نیو یارک پبلک لائبریری نے خصوصی طور پر فراہم کیا ہے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ جس قرآنِ کریم کا انتخاب کیا گیا ہے وہ آرتورو شومبرگ کی ذاتی لائبریری کا حصہ تھا حالانکہ وہ خود مسلمان نہیں تھے۔

شومبرگ سیاہ فام تاریخ، ثقافت اور تحقیق کے بڑے علمبردار سمجھے جاتے ہیں اور ان کا یہ قرآن نیو یارک کی متنوع تاریخ اور شناخت کی علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔

علاوہ ازیں دن کے وقت سٹی ہال کے باہر ہونے والی عوامی تقریب میں بھی زہران ممدانی قرآنِ کریم پر حلف اٹھائیں گے جہاں امریکی سینیٹر برنی سینڈرز ان سے عہدے کا حلف لیں گے۔ اس تقریب میں موجودہ میئر ایرک ایڈمز، ارکانِ کانگریس اور دیگر اہم سیاسی و سماجی شخصیات کی شرکت بھی متوقع ہے۔

زہران ممدانی کا کہنا ہے کہ یہ لمحہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ نیو یارک کے لاکھوں مسلمانوں کے لیے بھی فخر کا باعث ہے۔

انتخابی مہم کے دوران انہوں نے واضح کیا تھا کہ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اسے ایک عام نیو یارکر کی طرح برابری اور عزت کے ساتھ دیکھا جائے، نہ کہ کم پر سمجھوتہ کرنے کا مشورہ دیا جائے۔

یاد رہے کہ نیو یارک کے سابق میئرز بھی اپنی ذاتی اور تاریخی اہمیت کی حامل مذہبی کتابوں پر حلف اٹھاتے رہے ہیں۔

ایرک ایڈمز نے خاندانی بائبل پر، بل ڈی بلیزیو نے صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ کی بائبل پر جبکہ مائیکل بلومبرگ نے اپنی بار مٹزوہ میں استعمال ہونے والی یہودی بائبل پر حلف لیا تھا۔

واضح رہے کہ زہران ممدانی نیو یارک سٹی کی تاریخ کے پہلے میئر ہوں گے جو قرآنِ پاک پر حلف اٹھائیں گے جبکہ وہ اس شہر کے پہلے مسلمان میئر بھی ہیں۔

 

 
