حکومت کا 142 نکاتی گورننس امپورومنٹ ایکشن پلان کا اعلان

اصلاحات کے اس منصوبے میں عالمی اداروں کی سفارشات کا شامل کیا گیا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف

شہباز رانا/ارشاد انصاری/خالد محمود January 01, 2026
اسلام آباد:

عالمی مالیاتی فنڈ ( آئی ایف ایم ) کی جانب سے گورننس کی خامیوں اور کرپشن کی نشاندہی کے بعد حکومت نے 142 نکاتی گورننس امپورومنٹ ایکشن پلان کا اعلان کر دیا۔

یہ ایکشن پلان وزیراعظم شہباز شریف کے اکنامک گورننس اصلاحات کا حصہ ہے، جس میں کریشن سے قومی خطرات کی تشخیص اور نیب سمیت اہم اداروں میں آئین کے مطابق تقرریاں شامل ہیں تاکہ عوام میں ان کی ساکھ بہتر بنائی جا سکے۔

ایجنڈے کی لانچنگ تقریب سے خطاب میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ اصلاحات کے اس منصوبے میں عالمی اداروں کی سفارشات کا شامل کیا گیا ہے۔

وزیراعظم نے نے کہا کہ ان کے گورننس پلان کے تحت 59 ترجیحی اقدامات اور 83 تکمیلی اقدامات ہیں۔ اس سے ان مطلوبہ اقدامات کی کل تعداد 142 ہو جاتی ہے جنہیں اگلے تین سالوں میں لاگو کیا جانا ہے۔ 

پاکستان کے عوام نے گزشتہ دو سالوں کے دوران بہت بھاری قیمت ادا کی ہے۔ معاشی بہتری کے لیے اصلاحات ناگزیر ہیں اور مشکل فیصلوں کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔

گزشتہ دو برسوں کے دوران پاکستان نے بہترین معاشی ترقی کی ہے، غیر متزلزل عزم کے ساتھ چیلنجز کا مقابلہ کیا گیا اور ملک کو درست سمت میں گامزن کر دیا گیا۔

اگر یہی رفتار برقرار رہی تو کامیابی ہمارا مقدر ہو گی۔وزیراعظم نے کہا کہ اقتدار سنبھالتے وقت معیشت شدید چیلنجز کا شکار تھی، افراطِ زر تقریباً 30 فیصد تک پہنچ چکا تھا اور زرمبادلہ کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے تھے، تاہم مشکل فیصلے کیے گئے اور معیشت کو دوبارہ درست سمت میں ڈال دیا گیا۔

اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ گورننس پلان تین بنیادی اسٹریمز پر مبنی ہے جو کہ ترقی پر مبنی مالیاتی اور عوامی سرمایہ کاری کی حکمرانی، مارکیٹ کے اعتماد کو بڑھانا اور ضابطوں کو آسان بنانا اور قانونی عمل میں اعتماد پیدا کرنا ہے۔

وزارت خزانہ ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے سیکرٹریٹ کے طور پر کام کرے گی جبکہ یوکے ڈیولپمنٹ آفس کے تکنیکی ترقی کے لیے کام کرے گی۔

وزارت خزانہ نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں کہا گیا ہے کہ جہاں متعلقہ ہو، آئی ایم ایف توسیعی فنڈ سہولت کے ساتھ سیدھ (منصوبہ) کو آئی ایم ایف کی شرکت کے ذریعے پلان پر عمل درآمد کے لیے ان مکالموں میں تقویت دی جائے گی، حتمی رپورٹ مارچ 2027 میں پیش کی جائے گی۔

رپورٹ کا مقصد خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی پہلی سالانہ رپورٹ تیار کرکے اور اسے عام کرکے اسٹریٹجک سرمایہ کاری کے حوالے سے شفافیت کو بڑھانا ہے، جس میں ان تمام سرمایہ کاری کے بارے میں معلومات شامل ہیں جن میں اس نے سہولت فراہم کی ہے، بشمول مراعات کی تفصیلی دلیل کے ساتھ فراہم کی گئی رعایتیں، اور قومی حکومت کی تخمینہ قیمت بھی شامل ہے۔

بدعنوانی پر تشخیص اور تین ماہ کے اندر یہ نیشنل اینٹی کرپشن ٹاسک فورس تشکیل دے گی۔ حکومت جون 2027 تک بدعنوانی کے اعلیٰ خطرات کے ساتھ سرفہرست 10 ایجنسیوں کی بھی نشاندہی کرے گی۔

شناخت شدہ 10 سب سے زیادہ خطرے والی ایجنسیوں کی سالانہ رپورٹس شائع کرے گی اور خطرات میں نمایاں کمی کے بارے میں رپورٹ کرے گی۔

آئی ایم ایف کی رپورٹ میں نیب کی رپورٹ کا حوالہ دیا گیا تھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ انسداد بدعنوانی کے نگران ادارے نے گزشتہ دو سالوں میں صرف 5.3 ارب روپے کی رقم برآمد کی۔

نئے ایکشن پلان کے مطابق جون 2026 تک، حکومت ابہام دور کرنے کے لیے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ (AMLA) کا قانون سازی کا جائزہ لے گی۔

یہ ترمیم شدہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کو بھی حتمی شکل دے گا اور پارلیمنٹ میں نظرثانی کے لیے پیش کرے گا۔ جون 2027 تک ان ترامیم کو مطلع کر دیا جائے گا۔

ڈیڑھ سال کے اندر پاکستان AMLA کے حوالے سے تربیتی منصوبوں پر عمل درآمد کے ذریعے ججوں کی صلاحیت بھی بڑھائے گا۔ جون 2027 تک پاکستان اقتصادی تنازعات پر سفارشات کے ساتھ سالانہ کارکردگی رپورٹ شائع کرے گا۔

ٹیکس انتظامیہ کی کارکردگی، دیانتداری اور کارکردگی کے کلچر کو بڑھانے کے لیے، حکومت اگلے سال جون تک متعدد ایگزیکٹو کمیٹیاں قائم کرے گی اور اس کے بعد دو سال کے عرصے کے لیے منصوبے تیار کرے گی اور ان پر عمل درآمد کرے گی تاکہ حکومتی افسران کی استعداد کار میں اضافہ ہو اور ٹیکس کے نفاذ کے لیے وقت کا تعین کیا جا سکے۔

دوسری جانب وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت نے حالیہ برسوں میں نمایاں بہتری کا مظاہرہ کیا ہے اور اہم معاشی اشاریے استحکام اور بحالی کی عکاسی کر رہے ہیں گذشتہ مالی سال 204-25 میں مجموعی قومی پیداوار کی شرح نمو 3.1 فیصد رہی جبکہ رواں مالی سال 2025-26 کی پہلی سہ ماہی میں جی ڈی پی میں 3.71 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اسی طرح مالی سال 2025 میں اوسط مہنگائی 4.5 فیصد رہی جبکہ سیلابی اثرات کے باوجود مالی سال 2026 کے پہلے پانچ ماہ میں مہنگائی کی شرح تقریباً 5 فیصد تک محدود رہی ہے۔
