آسٹریلیا کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں اسپنرز پر انحصار کا فیصلہ

مچل اسٹارک اور اسپینسر جانسن کی عدم موجودگی کے باوجود آسٹریلوی ٹیم میں کوئی لیفٹ آرم فاسٹ بولر شامل نہیں کیا گیا

اسپورٹس ڈیسک January 01, 2026
facebook whatsup

آسٹریلیا نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 کے لیے اسپنرز پر انحصار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

کرکٹ آسٹریلیا کی جانب سے ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 کے لیے اعلان کردہ اسپن-ہیوی اسکواڈ میں متعدد نئے چہرے شامل ہیں۔

اپنی پاور ہٹنگ کے لیے مشہور مچل اوون کو کیمرون گرین کی واپسی کے باعث اسکواڈ میں جگہ نہیں مل سکی۔

مچل اسٹارک اور اسپینسر جانسن کی عدم موجودگی کے باوجود آسٹریلوی ٹیم میں کوئی لیفٹ آرم فاسٹ بولر شامل نہیں کیا گیا۔

گزشتہ 12 ٹی ٹوئنٹی میچز میں شرکت نہ کرنے والے کوپر کونولی کو اسکواڈ میں شمولیت دی گئی ہے۔ ان کے علاوہ، میتھیو شورٹ، میتھیو کوہنمن اور زیویئر بارٹلیٹ بھی ورلڈ کپ میں ڈیبیو کرنے والے ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

انگلینڈ کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کیلیے اسکواڈ کا اعلان

Express News

افغانستان کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کیلیے اسکواڈ کا اعلان

اسکواڈ:

مچل مارش (کپتان)، زیویئر بارٹلیٹ، کوپر کونولی، پیٹ کمنز، ٹم ڈیوڈ، کیمرون گرین، نیتھن ایلس، جوش ہیزل ووڈ، ٹریوس ہیڈ، جوش انگلیس، میتھیو کوہنیمن، گلین میکسویل، میتھیو شارٹ، مارکس اسٹوئنس، ایڈم زیمپا

واضح رہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ سے قبل پاکستان کے خلاف تین ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جیکی چین غزہ کے معصوم بچوں کی حالت زار پر رو پڑے

جیکی چین غزہ کے معصوم بچوں کی حالت زار پر رو پڑے

 Jan 01, 2026 10:42 AM |
سلیم جاوید کی نئی بلوچی دھن، سالِ نو کا خوبصورت تحفہ

سلیم جاوید کی نئی بلوچی دھن، سالِ نو کا خوبصورت تحفہ

 Jan 01, 2026 10:05 AM |
نئے سال دھرندھر کا سنسرشدہ ورژن دیکھنے کو ملے گا؛ حیران کن تبدیلی

نئے سال دھرندھر کا سنسرشدہ ورژن دیکھنے کو ملے گا؛ حیران کن تبدیلی

 Jan 01, 2026 12:56 AM |

متعلقہ

Express News

زمبابوے ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے کپتان سکندر رضا کے بھائی انتقال کر گئے

Express News

پاکستان ہاکی فیڈریشن کا بڑا ایکشن، ٹیم مینجر انجم سعید کے خلاف کارروائی کا فیصلہ

Express News

پرو ہاکی لیگ؛ پاکستان ہاکی ٹیم کے ممکنہ کھلاڑیوں کا کیمپ 5 جنوری سے شروع کرنے کا فیصلہ

Express News

سال 2026 میں بابر اعظم کو کس سے محبت ہوگی؟ بڑا انکشاف سامنے آگیا

Express News

پاکستان سپر لیگ میں دو نئی ٹیموں کی نیلامی، ایک خریدار آسٹریلیا سے سامنے آگیا

Express News

جیسن ہولڈر نے راشد خان کا 7 سالہ پرانا ریکارڈ توڑ دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو