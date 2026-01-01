26 ویں اور 27 ویں ترامیم سب کو آن بورڈ لے کر کی گئی، وفاقی وزیرقانون

حکومت پنجاب اور ہائی کورٹ کو لڑانے کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی، اعظم نذیر تارڑ

قیصر شیرازی January 01, 2026
facebook whatsup
فوٹو: اسکرین گریب
راولپنڈی:

وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ 26 ویں اور 27 ویں ترامیم سب کو آن بورڈ لے کر کی گئی ہیں اور جو لوگ اس پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے یا تو پڑھا نہیں یا پھر سمجھ نہیں پائے ہیں۔

وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار میں وکلا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وکلا کا چیمبرز کے حوالے سے جو بھی نقصان ہوا حکومت پنجاب کے ساتھ مل کر نقصان پورا کریں گے اور وکلا برادری کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔

ان کا کہنا تھا کہ میں راولپنڈی بار کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مسئلے کو اتنی خوش اسلوبی سے حل کیا، کچہری پراجیکٹ سے وکلا اور ڈسٹرکٹ بار کا تمام نقصان پورا کریں گے، وفاق کی طرف سے امدادی رقم بار کو مل جائے گی اور حکومت پنجاب کی طرف سے بھی بار کو امداد ملے گی۔

اعظم نذیر تارڑ نے ڈسٹرکٹ بار کو 3 کروڑ 20 لاکھ روپے دینے اور کچہری پراجیکٹ میں جن وکلا کے چیمبر گئے ان کیے لیے 5،5 لاکھ امداد کا اعلان کیا جس پر بار کے صدر سردار منظر اور سیکریٹری ملک اسد نے خیر مقدم کیا۔

وفاقی وزیر نے اپنے خطاب میں کہا کہ 26 ویں اور 27 ویں ترامیم سب کو آن بورڈ لے کر کی گئی، 27ویں ترمیم کے ثمرات جلد عوام تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے، 26ویں اور 27 ویں ترامیم کے بعد سپریم کورٹ میں کیسز کی سماعت تیز ہوچکی ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ 26ویں اور27ویں ترامیم پر جو تنقید کرتے ہیں انہوں نے انہیں پڑھا اور سمجھا نہیں۔

انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب اور ہائی کورٹ کو لڑانے کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی، آئندہ ایک ہفتے میں پراپرٹی ڈسپوزیشن قانون پر بات کی جائے گی۔

ان کا کہنا تھا کہ وکلا پہلے پھر سیاسی جماعتوں سے تعلق ہوتا ہے، وزارت قانون کافرض ہے وہ وکلا اور بار کو ایک جیسا ٹریٹ کرے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بی جے پی رہنما نے شاہ رخ خان کو ’غدار‘ قرار دے دیا

بی جے پی رہنما نے شاہ رخ خان کو ’غدار‘ قرار دے دیا

 Jan 01, 2026 04:50 PM |
صبا قمر کا نئے ڈرامے میں انتہائی بولڈ انداز، صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا

صبا قمر کا نئے ڈرامے میں انتہائی بولڈ انداز، صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا

 Jan 01, 2026 04:00 PM |
’میں اپنا میاں نہیں دے سکتی‘، ثنا جاوید سوشل میڈیا پر تنقید کی زد میں آگئیں

’میں اپنا میاں نہیں دے سکتی‘، ثنا جاوید سوشل میڈیا پر تنقید کی زد میں آگئیں

 Jan 01, 2026 12:19 PM |

متعلقہ

Express News

نیا سال 2026 مبارک، جشن اور آتش بازی کے ساتھ استقبال

Express News

راولپنڈی سے 20 سالہ لڑکی اغوا ہوکر دبئی پہنچ گئی، اغواکاروں کا 2 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ

Express News

حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں بڑی کمی کردی

Express News

سال 2025: پاکستان کی معیشت میں نمایاں بہتری، جی ڈی پی میں 3.71 فیصد اضافہ ریکارڈ

Express News

کراچی؛ ایس آئی یو کی 2025 کی کارکردگی، 40 پولیس مقابلے، بھتہ خوروں سمیت 24 ڈاکو ہلاک

Express News

راولپنڈی: ہولی فیملی اسپتال کے ڈاکٹروں کا انوکھا کارنامہ، زندہ بچے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو