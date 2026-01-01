ایبٹ آباد: این سی سی آئی اے کی بڑی کارروائی، چائلڈ پورنوگرافی میں ملوث ملزم گرفتار

​ملزم کے خلاف سائبر کرائم سرکل ایبٹ آباد میں مقدمہ درج کرکے مزید تحقیقات کا آغاز کردیا گیا ہے، این سی سی آئی اے

نعیم اصغر January 01, 2026
فوٹو: فائل
ہری پور:

نیشنل سائبرکرایم انوسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے چائلڈ پورنوگرافی میں ملوث ملزم کو گرفتار کرلیا۔

این سی سی آئی اے سے جاری اعلامیے کے مطابق ​این سی ایم ای سی کی سائبر ٹپ لائن پر کارروائی گئی اور ملزم وقاص احمد کو ہری پور سے گرفتار کرلیا گیا۔

کارروائی کے حوالے سے بتایا گیا کہ ​ملزم کے قبضے سے چائلڈ پورنوگرافی کا بھاری مواد برآمد ہوا، ملزم موبائل فون اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا استعمال کرتا تھا۔

مزید بتایا گیا کہ ​ملزم کے خلاف سائبر کرائم سرکل ایبٹ آباد میں مقدمہ درج کرلیا گیا اور مزید تحقیقات کا آغاز کردیا گیا ہے۔
