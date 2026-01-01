خیبر پختونخوا، اسلام آباد، پنجاب، کشمیر اور شمالی بلوچستان میں بارش، پہاڑوں پر برف باری

آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے

اسٹاف رپورٹر January 01, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

ملک میں سردی کی لہر جاری ہے، مری، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، پنجاب، کشمیر اور شمالی بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہوئی، مری میں ہلکی برفباری نے سیاحوں میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔

محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے تاہم بالائی خیبرپختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر مزید ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری ہوسکتی ہے جب کہ پنجاب، خیبرپختونخوا اور بالائی سندھ  کے میدانی علاقوں میں دھند کا امکان ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق جمعہ کے روز صبح اور رات کے اوقات میں پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ  کے میدانی علاقوں میں درمیانی سے شدید دھند  کا امکان ہے، اسلام آباد اور گردونواح میں موسم سرد اور خشک  رہنے کا امکان ہے۔

خیبرپختونخوا کے  بیشتر اضلاع میں موسم سرد اورخشک  جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں شدید سرد  رہنے کا امکان ہے تاہم پشاور، مردان، صوابی، بنوں، ڈی آئی خان اور گردونواح میں رات اور صبح کے اوقات میں دھند  کا امکان ہے، اسی طرح پنجاب صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک   رہنے کی توقع ہے، مری، گلیات اور گردو نواح میں موسم شدید سرد اورخشک  رہنے کا امکان۔ سیالکوٹ، نارووال، گوجرانوالہ، گجرات ،لاہور، شیخوپورہ، اوکاڑہ ، قصور، ساہیوال، خانیوال، فیصل آباد، شورکوٹ،   ملتان، کوٹ ادو، بہاولنگر، خانپور، بہاولپور اوررحیم یار خان میں صبح/  رات کے اوقات میں درمیانی سے شدید دھند  کا امکان ہے۔

سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے، سکھر، روہڑی، شکارپور، کشمور، شہید بے نظیرآباد، موہنجو دڑو اور گردونواح میں صبح / رات کے اوقات میں  دھند کا امکان موجود ہے جبکہ بلوچستان  کے  بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک   جبکہ شمالی اضلاع میں  صبح اور رات کے اوقات  میں  شدید سرد رہنے   کی توقع ہے۔

کشمیر اور گلگت بلتستان کی بات کریں تو کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم شدید سرد اور مطلع جزوی ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔

گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش  خیبر پختونخوا کے علاقے دیر بالائی میں 28، ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، اسی طرح  کاکول 25، بالاکوٹ 20، پاراچنار اور چراٹ 16، ملی میٹر بارش ہوئی، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت  لہہ میں منفی07، قلات میں منفی 05،ریکارڈ کیا گیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دبئی میں نیو ایئر کی خوشیاں، ثنا جاوید اور شعیب ملک کی تصاویر وائرل

دبئی میں نیو ایئر کی خوشیاں، ثنا جاوید اور شعیب ملک کی تصاویر وائرل

 Jan 01, 2026 09:59 PM |
ڈکی بھائی کی گرفتاری پر ندیم نانی والا کے اہم انکشافات

ڈکی بھائی کی گرفتاری پر ندیم نانی والا کے اہم انکشافات

 Jan 01, 2026 08:04 PM |
بی جے پی رہنما نے شاہ رخ خان کو ’غدار‘ قرار دے دیا

بی جے پی رہنما نے شاہ رخ خان کو ’غدار‘ قرار دے دیا

 Jan 01, 2026 04:50 PM |

متعلقہ

Express News

نیا سال 2026 مبارک، جشن اور آتش بازی کے ساتھ استقبال

Express News

راولپنڈی سے 20 سالہ لڑکی اغوا ہوکر دبئی پہنچ گئی، اغواکاروں کا 2 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ

Express News

حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں بڑی کمی کردی

Express News

سال 2025: پاکستان کی معیشت میں نمایاں بہتری، جی ڈی پی میں 3.71 فیصد اضافہ ریکارڈ

Express News

کراچی؛ ایس آئی یو کی 2025 کی کارکردگی، 40 پولیس مقابلے، بھتہ خوروں سمیت 24 ڈاکو ہلاک

Express News

راولپنڈی: ہولی فیملی اسپتال کے ڈاکٹروں کا انوکھا کارنامہ، زندہ بچے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو