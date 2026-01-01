متحدہ عرب امارات کا حکومتی فیصلوں میں براہ راست عوامی شمولیت کیلئے نیا اقدام

اس اتھارٹی کو چلانے کی ذمہ داری عام شہری، ماہرین، نوجوان، کاروباری افراد اور ریٹائرڈ لوگ باری باری نبھائیں گے

ویب ڈیسک January 01, 2026
facebook whatsup
متحدہ عرب امارات نے حکومتی فیصلوں میں عوامی مشاورت کیلیے اتھارٹی قائم کردی

متحدہ عرب امارات میں حکومتی فیصلوں میں براہ راست عوامی شمولیت کے لیے نئی اتھارٹی قائم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔

عرب میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید النہیان نے نئے سرکاری ادارے کمیونٹی مینیجڈ ورچوئل اتھارٹی کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اسے مکمل طور پر اماراتی شہری خود چلائیں گے۔

انھوں نے مزید بتایا کہ اس اتھارٹی کو چلانے کی ذمہ داری عام شہری، ماہرین، نوجوان، کاروباری افراد اور ریٹائرڈ لوگ باری باری نبھائیں گے۔

تاہم اس اتھارٹی کی ذمہ داری نبھانے والے شہریوں کا انتخاب کا عمل الیکشن کے بجائے اہلیت، تجربے اور صلاحیت کی بنیاد پر منتخب کیا جائے گا۔

عوامی مشاورت پر مبنی اس منصوبے سے امید کی جارہی ہے کہ مملکت سے متعلق بہتر فیصلے ہوں گے۔ عوام اور حکومت کے درمیان اعتماد مزید مضبوط ہوگا۔

خیال رہے کہ سات ریاستوں (امارات) پر مشتمل متحدہ عرب امارات میں بادشاہی نظام ہے جہاں سربراہِ مملکت یعنی صدر ابو ظہبی کا حکمران ہوتا ہے۔

اسی طرح وزیراعظم کا عہدہ سربراہِ ریاست دبئی کا حکمران ہوتا ہے اور فیصلہ سازی کا اختیار انھی دونوں کو ہوتا ہے۔

متحدہ عرب امارات کے اس حکومتی ماڈل میں عوام کی شمولیت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اور اسی کمی کو دور کرنے کے لیے نئی اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دبئی میں نیو ایئر کی خوشیاں، ثنا جاوید اور شعیب ملک کی تصاویر وائرل

دبئی میں نیو ایئر کی خوشیاں، ثنا جاوید اور شعیب ملک کی تصاویر وائرل

 Jan 01, 2026 09:59 PM |
ڈکی بھائی کی گرفتاری پر ندیم نانی والا کے اہم انکشافات

ڈکی بھائی کی گرفتاری پر ندیم نانی والا کے اہم انکشافات

 Jan 01, 2026 08:04 PM |
بی جے پی رہنما نے شاہ رخ خان کو ’غدار‘ قرار دے دیا

بی جے پی رہنما نے شاہ رخ خان کو ’غدار‘ قرار دے دیا

 Jan 01, 2026 04:50 PM |

متعلقہ

Express News

کینیڈا؛ ہوائی اڈّے پر ایئر انڈیا کے پائلٹ کو نشے کی حالت میں پرواز سے اُتار دیا گیا

Express News

ایران میں مہنگائی کیخلاف احتجاج شدت اختیار کرگیا، 2 ہلاکتیں؛ متعدد زخمی

Express News

بلغاریہ نے ملکی کرنسی ترک کرکے نیا سال کا جشن منایا؛ اب کونسی کرنسی ہوگی؟

Express News

آرٹیفیشل چیٹ بوٹ نے مودی کو احمق اور جاہل قرار دیدیا

Express News

نیتن یاہو کو منہ کی کھانی پڑی؛ صومالی لینڈ نے اسرائیل کو ہری جھنڈی دکھا دی

Express News

ترکیہ؛ سالِ نو پر غزہ سے اظہارِ یکجہتی کیلیے لاکھوں شہری سڑکوں پر نکل آئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو