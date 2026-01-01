نئے سال کے پہلے ہی روز پاکستان اور بنگلادیش کے درمیان براہ راست فضائی رابطے بحال ہوگئے اور پاکستان نے بیمان ایئرلائن کو براہ راست پروازوں کی اجازت دے دی۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق نئے سال 2026 میں پاکستان اور بنگلا دیش کے ہوابازی میں رابطے کی خبر اُس وقت سامنے آئی جب دونوں ممالک کے براہ راست فضائی رابطے کی بحالی سے متعلق اہم پیش رفت ہوئی۔
پاکستان نے بنگلا دیش کی بیمان ائیرلائن کو براہ راست پروازوں کی اجازت دے دی۔
پاکستان سول ایوی ایشن اتھارٹی نے بیمان بنگلا دیش ایئررلائن کو ڈھاکا سے کراچی کی براہ راست پروازوں کی اجازت دے دی جبکہ حکومت کی منظوری کے فوری بعد ڈی جی سی اے اے ںے بنگلادیش کی ائیرلائن کو کراچی کے لیے براہ راست پروازوں کا این او سی جاری کردیا۔
ابتدائی طور بیمان بنگلادیش ایئرلائن کو تین ماہ یعنی 30 مارچ 2026 تک پروازوں کی اجازت دی گئی ہے۔
بیمان بنگلادیش ائیر کو پاکستان ایئراسپیس کے اندر طے شدہ روٹس پر عمل کرنا ہوگا۔ براہ راست پروازوں کی منظوری کے بعد بیمان ایئر کو کراچی ائیرپورٹ پر سلاٹ کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔
اعلامیے کے مطابق ڈھاکا سے کراچی روانگی سے قبل فلائٹ کی مکمل معلومات کراچی ایئرپورٹ انتظامیہ کو فراہم کرنا ہوگی۔
سول ایوی ایشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ نئی پیشرفت سے پاکستان اور بنگلادیش کے ایوی ایشن شعبہ کو فروغ ملے گا جبکہ پاکستان اور بنگلا دیش کے عوام اور حکومتی رابطوں میں اس فضائی رابطے کی براہ راست بحالی سے دونون ملکوں کو فائدہ ہوگا۔