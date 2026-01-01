پاکستان نے بنگلادیشی ایئرلائن کو براہ راست پروازوں کی اجازت دے دی

ابتدائی طور بیمان بنگلادیش ایئرلائن کو تین ماہ یعنی 30 مارچ 2026  تک پروازوں کی اجازت دی گئی ہے

آفتاب خان January 01, 2026
facebook whatsup

نئے سال کے پہلے ہی روز پاکستان اور بنگلادیش کے درمیان براہ راست فضائی رابطے بحال ہوگئے اور پاکستان نے بیمان ایئرلائن کو براہ راست پروازوں کی اجازت دے دی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق نئے سال 2026 میں پاکستان اور بنگلا دیش کے ہوابازی میں رابطے کی خبر اُس وقت سامنے آئی جب دونوں ممالک کے براہ راست فضائی رابطے کی بحالی سے متعلق اہم پیش رفت ہوئی۔

پاکستان نے بنگلا دیش کی  بیمان ائیرلائن کو براہ راست پروازوں کی اجازت دے دی۔ 

پاکستان سول ایوی ایشن اتھارٹی نے بیمان بنگلا دیش ایئررلائن کو ڈھاکا سے کراچی کی براہ راست پروازوں کی اجازت دے دی جبکہ حکومت کی منظوری کے فوری بعد ڈی جی سی اے اے ںے بنگلادیش کی ائیرلائن کو کراچی کے لیے براہ راست پروازوں کا این او سی جاری کردیا۔

ابتدائی طور بیمان بنگلادیش ایئرلائن کو تین ماہ یعنی 30 مارچ 2026  تک پروازوں کی اجازت دی گئی ہے۔

بیمان بنگلادیش ائیر کو پاکستان ایئراسپیس کے اندر طے شدہ روٹس پر عمل کرنا ہوگا۔ براہ راست پروازوں کی منظوری کے بعد بیمان ایئر کو  کراچی ائیرپورٹ پر سلاٹ کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔

اعلامیے کے مطابق ڈھاکا سے کراچی روانگی سے قبل فلائٹ کی مکمل معلومات کراچی ایئرپورٹ انتظامیہ کو فراہم کرنا ہوگی۔

سول ایوی ایشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ نئی پیشرفت سے پاکستان اور بنگلادیش کے ایوی ایشن شعبہ کو فروغ ملے گا جبکہ پاکستان اور بنگلا دیش کے عوام اور حکومتی رابطوں میں اس فضائی رابطے کی براہ راست بحالی سے دونون ملکوں کو فائدہ ہوگا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دبئی میں نیو ایئر کی خوشیاں، ثنا جاوید اور شعیب ملک کی تصاویر وائرل

دبئی میں نیو ایئر کی خوشیاں، ثنا جاوید اور شعیب ملک کی تصاویر وائرل

 Jan 01, 2026 09:59 PM |
ڈکی بھائی کی گرفتاری پر ندیم نانی والا کے اہم انکشافات

ڈکی بھائی کی گرفتاری پر ندیم نانی والا کے اہم انکشافات

 Jan 01, 2026 08:04 PM |
بی جے پی رہنما نے شاہ رخ خان کو ’غدار‘ قرار دے دیا

بی جے پی رہنما نے شاہ رخ خان کو ’غدار‘ قرار دے دیا

 Jan 01, 2026 04:50 PM |

متعلقہ

Express News

سبی: چینک چوک پر دھماکے میں ایک شخص جاں بحق، 5 زخمی

Express News

لاڑکانہ میں پولیس اہلکار نے پیپلزپارٹی کے کارکن اور 8 بچوں کے باپ کو سرعام گولیاں ماردیں

Express News

ملک کے 5 بڑوں کے درمیان پراعتماد رابطے ہوں تو بہتر سمت میں بڑھ سکتے ہیں، راناثنااللہ

Express News

پاکستان نے بنگلادیشی ایئرلائن کو براہ راست پروازوں کی اجازت دے دی

Express News

کراچی میں سال 2026 کے پہلے روز ٹریفک حادثات میں کے ایم سی افسر سمیت تین جاں بحق، 70 زخمی

Express News

سال 2025 میں بھرتیوں اور کیسز کے فیصلوں میں بہترین کارکردگی دکھائی گئی، ایف پی ایس سی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو