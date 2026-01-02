عثمان خواجہ کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان

پاکستانی نژاد آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کردیا۔
تفصیلات کے مطابق ایشیز سیریز کے آخری ٹیسٹ سے قبل سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں پریس کانفرنس کے دوران 39 سالہ عثمان خواجہ نے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔
اس موقع پر عثمان خواجہ کے والدین، اہلیہ اور دونوں بیٹیاں بھی موجود تھیں۔
عثمان خواجہ نے بتایا کہ سڈنی میں کھیلا جانے والا ٹیسٹ ان کے 15 سالہ بین الاقوامی کیریئر کا آخری میچ ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ یہ میچ ان کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ وہ اسی شہر میں پلے بڑھے اور کرکٹ دیکھتے ہوئے جوان ہوئے۔
عثمان خواجہ نے بتایا کہ اس فیصلے سے وہ اپنے ساتھی کھلاڑیوں کو بھی آگاہ کر چکے ہیں۔ تاہم وہ بگ بیش لیگ میں برسبین ہیٹ اور ڈومیسٹک کرکٹ میں کوئنزلینڈ کی نمائندگی جاری رکھیں گے۔
عثمان خواجہ آسٹریلیا کے کامیاب ترین بلے بازوں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ اب تک 87 ٹیسٹ میچز میں 6206 رنز بنا چکے ہیں اور ان کے نام 16 سنچریاں ہیں۔
سڈنی ٹیسٹ میں وہ آسٹریلیا کی جانب سے زیادہ ٹیسٹ رنز بنانے والوں کی فہرست میں مائیکل ہسی کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔
عثمان خواجہ آسٹریلیا کے پہلے مسلم ٹیسٹ کرکٹر بھی ہیں اور نسلی امتیاز کے خلاف آواز اٹھانے میں نمایاں کردار ادا کرتے رہے ہیں۔
انہوں نے اپنے جذباتی بیان میں کہا کہ انہیں کبھی یقین نہیں تھا کہ وہ آسٹریلیا کی نمائندگی کریں گے، مگر آج وہ فخر کے ساتھ اپنے سفر کا اختتام کر رہے ہیں۔
خواجہ کا کیریئر اتار چڑھاؤ سے بھرپور رہا، کئی بار ٹیم سے ڈراپ ہونے کے باوجود انہوں نے شاندار کم بیک کیا اور خود کو ایک قابلِ احترام اور مستقل مزاج کھلاڑی کے طور پر منوایا۔
وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ایک عاجز، محنتی اور ناظرین کو محظوظ کرنے والے کرکٹر کے طور پر یاد رکھا جائے۔