صدر مملکت نے سی ڈی اے ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی

آئین کے آرٹیکل 254 کے تحت سی ڈی اے ترمیمی بل 2025 کی منظوری دی گئی

وقاص احمد January 02, 2026
اسلام آباد:

صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے کیپیٹل ڈویلپمنٹ اتھارٹی ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی۔

وزیرِاعظم کے ایڈوائس پر صدر نے سی ڈی اے ترمیمی بل پر دستخط کر دیے۔ سی ڈی اے ترمیمی بل 2025 آئین کے آرٹیکل 254 کے تحت منظوری دی گئی۔

سی ڈی اے ترمیمی بل 2025 سینیٹ سے 7 نومبر 2025 کو منظور ہوا جبکہ قومی اسمبلی نے سی ڈی اے ترمیمی بل 8 دسمبر 2025 کو بغیر کسی ترمیم کے منظور کیا۔

اسپیکر قومی اسمبلی نے سی ڈی اے ترمیمی بل کی منظوری کی توثیق کر دی۔

صدرِ مملکت کے دستخط کے بعد سی ڈی اے ترمیمی بل 2025 ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا۔
