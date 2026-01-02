سڈنی سکسرز کی ٹیم سے زیادہ بابر اعظم کے فینز ہیں، کپتان سڈنی سکسرز

27 ہزار لوگوں میں سے زیادہ تر صرف بابر کو کھیلتے دیکھنے آئے تھے، موئسس ہینرکس

اسپورٹس ڈیسک January 02, 2026
facebook whatsup

پاکستان کے اسٹار بلے باز بابر اعظم اور محمد رضوان سمیت کئی کھلاڑی ان دنوں آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ کھیلنے میں مصروف ہیں۔

گزشتہ روز میلبرن رینیگیڈز کی جانب سے محمد رضوان اور سڈنی سکسرز کی جانب سے بابر اعظم مدمقابل آئے تھے۔

بابر اعظم نے میچ میں ناقابل شکست 58 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر ٹیم کو فتح سے ہمکنار کروایا۔

میچ کے بعد سڈنی سکسرز کے کپتان موئسس ہینرکس سے پریزینٹر نے کہا کہ آج جو 27 ہزار لوگ میچ دیکھنے آئے ان میں سے زیادہ تر صرف بابر کو کھیلتے دیکھنے آئے تھے جبکہ یہ سڈنی سکسرز کا ہوم گیم بھی نہیں تھا۔

پریزینٹر نے موئسس ہینرکس سے سوال کیا کہ بابر کا ٹیم میں اور بی بی ایل میں ہونا آپ کو کیسا لگتا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

بابر اور رضوان نے نیو ایئر نائٹ کس کے ساتھ منائی؟ ویڈیو وائرل

انہوں نے جواب دیا کہ یہ بہت شاندار تجربہ ہے کیونکہ بابر بہت بہترین انسان ہیں، وہ عالمی کرکٹ میں بہت کچھ حاصل کرکے اپنا نام بناچکے ہیں۔

موئسس ہینرکس نے کہا کہ بابر کے ساتھ کرکٹ کی بات کرنا اچھا لگتا ہے، ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے ففٹی اسکور کی تو شائقین خوشی سے جھوم اٹھے جبکہ یہ ہمارا ہوم گیم بھی نہیں تھا۔

انہوں نے مزید کہا کہ سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں ایک پورا اسٹینڈ صرف بابر کے فینز کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے بابر اعظم کے فینز کی تعداد سڈنی سکسرز کے فینز سے بھی زیادہ ہے۔

موئسس ہینرکس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ امید کرتا ہوں کہ بابر کے کچھ فینز کو اپنی ٹیم کا بھی فین بنانے میں کامیاب ہوجائیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف ہالی ووڈ اداکار کی 34 سالہ بیٹی کی ہوٹل کے کمرے سے لاش برآمد

معروف ہالی ووڈ اداکار کی 34 سالہ بیٹی کی ہوٹل کے کمرے سے لاش برآمد

 Jan 02, 2026 10:12 AM |
دبئی میں نیو ایئر کی خوشیاں، ثنا جاوید اور شعیب ملک کی تصاویر وائرل

دبئی میں نیو ایئر کی خوشیاں، ثنا جاوید اور شعیب ملک کی تصاویر وائرل

 Jan 01, 2026 09:59 PM |
ڈکی بھائی کی گرفتاری پر ندیم نانی والا کے اہم انکشافات

ڈکی بھائی کی گرفتاری پر ندیم نانی والا کے اہم انکشافات

 Jan 01, 2026 08:04 PM |

متعلقہ

Express News

ہیلمٹ پر فلسطینی پرچم کا اسٹیکر؛ مسلم کرکٹر پر پابندی عائد

Express News

اپنے مؤقف پر قائم ہیں، بھارت کے ساتھ برابری کی بنیاد پر بات ہوگی، چیئرمین پی سی بی

Express News

قومی ہاکی ٹیم کے مینیجر کے خلاف فیڈریشن کا بڑا ایکشن

Express News

پی ایس ایل میں 2 نئی فرنچائزز کی شمولیت، ٹیموں کی قیمت کتنی ہوگی؟

Express News

بابر اعظم نے بگ بیش لیگ میں نئی تاریخ رقم کردی

Express News

ایشیز: آسٹریلیا کا آخری ٹیسٹ کے لیے اسکواڈ کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو