افتخار احمد کا دھرندھر گانے پر رقص، ’چاچا ڈکیت‘ کا لقب مل گیا

مداحوں نے اس لمحے کو خوشی اور جذبات کی خوبصورت عکاسی قرار دیا

اسپورٹس ڈیسک January 02, 2026
گزشتہ دنوں پریزیڈنٹ کپ گریڈ ون کا ٹائٹل خان ریسرچ لیبارٹریز (کے آر ایل) نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نام کیا۔

قومی کرکٹر افتخار احمد کی قیادت میں کے آر ایل کی ٹیم میں بیٹنگ اور بولنگ دونوں شعبوں میں متوازن کھیل دیکھنے کو ملا۔

میچ جیتنے اور ٹرافی وصول کرنے کے بعد افتخار احمد کے جشن نے سب کی توجہ حاصل کرلی۔

انہوں نے متنازع بھارتی فلم کے مشہور رحمان ڈکیت اسٹائل میں رقص کیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گئی۔

شائقین نے انہیں محبت سے ’چاچا ڈکیت‘ کا لقب دے دیا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مداحوں نے اس لمحے کو ڈومیسٹک کرکٹ کی خوشی اور جذبات کی خوبصورت عکاسی قرار دیا۔
