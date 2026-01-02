چیئرمین پیمرا کی تقرری کے لیے دو نام شارٹ لسٹ

کمیٹی نے عنبرین جان، بریگیڈیئر (ر) انوار متین، ڈاکٹر حامد عرفان اور اشرف خان کے نام کی اسکروٹنی کی

اسٹاف رپورٹر January 02, 2026
اسلام آباد:

چیئرمین پیمرا کی تقرری کے لیے سینیٹ اور قومی اسمبلی پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی نے دو نام شارٹ لسٹ کرلیے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق چیئرمین پیمرا کی تقرری کے لیے کمیٹی کا اجلاس تاخیر سے منعقد ہوا۔ ایم این اے شہباز ویڈیو لنک کے ذریعے موجود رہے۔

کمیٹی میں دو اراکین قومی اسمبلی اور دو سینیٹرز شامل ہیں۔ اپوزیشن کے دونوں اراکین اجلاس سے غیرحاضر رہے۔  تحریک انصاف کے کمیٹیوں کے بائیکاٹ کے سبب سینیٹر علی ظفر نے اجلاس میں شرکت نہیں کی، شہباز بابر کو کمیٹی کا چیئرمین منتخب کیا گیا۔

اجلاس چوہدری شہباز بابر، سید رضا علی گیلانی، سینیٹر سرمد علی اور سینیڑ سید علی ظفر پر مشتمل کمیٹی نے منعقد کیا۔ کمیٹی کا اجلاس دسمبر میں ہونا تھا لیکن ملتوی کردیا گیا تھا۔

کمیٹی میں عنبرین جان، بریگیڈیئر (ر) انوار متین حیدر، ڈاکٹر حامد عرفان، اشرف خان کے نام کی اسکروٹنی کی گئی۔

پارلیمانی کمیٹی کے رکن سینیٹر سرمد علی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک آدھ دن میں فائنل ہوجائے گا کون چیئرمین پیمرا ہوگا، ابھی دو نام تجویز کیے گئے ہیں جن میں بریگیڈیئر (ر) انوار اور عنبرین جان کے نام شارٹ لسٹ ہیں۔

سینیٹر سرمد علی نے کہا کہ اگر عنبرین جان چیئرمین پیمرا مقرر ہوئیں تو وہ ملکی تاریخ میں پہلی خاتون چیئرمین پیمرا ہوں گی اور اگر بریگیڈئیر (ر) انوار چیئرمین پیمرا بنے تو وہ پہلے چیئرمین پیمرا ہوں گے جو بریگیڈئیر (ر) بھی رہ چکا ہے۔

دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ کمیٹی نے چئیرمین پیمرا کے لیے عنبرین جان کا نام وزیراعظم کو بھجوا دیا۔ وزیراعظم کے مشورے پر صدر مملکت چیئرمین پیمرا کی تقرری کی منظوری دیں گے۔
ہمارے ساتھ شامل ہوں

