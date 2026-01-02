خیبرپختونخوا میں مسلسل دوسرے دن بھی گیس کے نئے ذخائر دریافت

اس بار کوہاٹ میں واقع ٹال بلاک میں ذخائر دریافت ہوئے، پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ نے اسٹاک ایکس چینج کو باضابطہ آگاہ کردیا

بزنس رپورٹر January 02, 2026
خیبرپختونخوا میں مسلسل دوسرے دن بھی گیس کے نئے ذخائر دریافت کرلیے گئے، پاکستان پیڑولیم لمیٹڈ نے پاکستان اسٹاک ایکس چینج کو اس حوالے سے آگاہ کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ایک روز قبل خیبرپختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں تیل و گیس کے ذخائر دریافت ہوئے تھے جس پر وزیراعظم نے قوم کو مبارک باد پیش کی تھی، آج ایک اور ذخیرہ نکل آیا ہے جب کہ چند روز میں مزید ذخائر نکلنے کا بھی امکان ہے۔

آج کی پیش رفت کے مطابق پی پی ایل کے اسٹاک ایکس چینج کو ارسال کردہ خط کے مطابق کوہاٹ میں واقع ٹال بلاک سے 1.58ایم ایم ایس سی ایف ڈی یومیہ گیس ذخائر دریافت ہوئے،ٹال بلاک میں 10 اگست 25ء کو 4ہزار11میٹر گہرے کنویں کی کھدائی شروع کی گئی۔

خط میں بتایا گیا ہے کہ کنوئیں سے حاصل گیس کا بہاؤ 40/64 انچ اور ویل ہیڈ پریشر 164فی مربع انچ ہے، لمشیوال فارمیشن سے ہائیڈروکاربن ذخائر کا حصول کامیاب ٹیسنگ کے بعد مکمل ہوا۔

پی پی ایل نے مزید کہا ہے کہ مستقبل میں بھی ٹال بلاک سے گیس و تیل کے مزید ذخائر دریافت ہونے کے امکانات ہے۔
