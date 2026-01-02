ٹک ٹاکر رجب بٹ اور وکلا میں مذاکرات سے پہلے نیا تنازع شروع

سٹی کورٹ میں 29 دسمبر کو ہونے والے واقعے کی تحقیقات کرائی جائیں، عدالتی نظام اور بار کی عزت کی بحالی انتہائی ضروری ہے

ناصر بٹ January 02, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

ٹک ٹاکر رجب بٹ پر سٹی کورٹ کے باہر تشدد کے بعد پیدا ہونے والی صورت حال پر وکلا کے ساتھ مذاکرات پہلے نیا تنازع شروع ہوگیا ہے جہاں ٹک ٹاکر کے وکیل اور دیگر سندھ بار کونسل میں درخواستیں جمع کرادی ہیں۔

رجب بٹ کے وکیل بیرسٹر میاں علی اشفاق نے سندھ بار کونسل میں ریاض سولنگی اور عبد الفتاح چانڈیو کے خلاف درخواست جمع کرائی، اسی طرح سٹی کورٹ میں سائلین پر حملوں کے خلاف 15 وکلا نے بھی سندھ بار  کونسل میں درخواست جمع کرا دی ہے۔

درخواست میں مؤقف اپنایا گیا ہے کہ سٹی کورٹ میں سائلین کے ساتھ مارکٹائی سے وکلا کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے، سندھ بار کونسل کی خاموشی سے ادارے کو نقصان ہو رہا ہے، عدالتی نظام اور بار کی عزت کی بحالی انتہائی ضروری ہے۔

سندھ بار کونسل میں دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ سٹی کورٹ میں 29 دسمبر کو ہونے والے واقعے کی تحقیقات کرائی جائیں۔

بیرسٹر میاں علی اشفاق نے کہا کہ رجب بٹ پر تشدد کیا گیا یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے، ریاض سولنگی اور عبدالفتاح چانڈیو نے قانون اور بار کی روایت کے خلاف کام کیا ہے۔

انہوں نے استدعا کی ہے کہ ریاض سولنگی، فتح چانڈیو اور دیگر وکلا کے خلاف کارروائی کی جائے۔

خیال رہے کہ کراچی سٹی کورٹ کے باہر پیش آنے والے واقعے کی بنیاد پر پنجاب بارکونسل نے رجب بٹ کے  وکیل میاں علی اشفاق کا وکالت کا لائسنس معطل کردیا ہے۔

پنجاب بار کونسل نے میاں علی اشفاق کا لائسنس کی مستقل منسوخی کے لیے کیس ڈسپلنری کمیٹی کو بھیجوا دیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دھرندھر فلم کیخلاف مقدمہ اندراج کی درخواست صرف توجہ حاصل کرنے کیلیے تھی، عدالت

دھرندھر فلم کیخلاف مقدمہ اندراج کی درخواست صرف توجہ حاصل کرنے کیلیے تھی، عدالت

 Jan 02, 2026 06:51 PM |
وِل اسمتھ پر ساتھی فنکار کے ساتھ جنسی ہراسانی کا الزام، مقدمہ درج

وِل اسمتھ پر ساتھی فنکار کے ساتھ جنسی ہراسانی کا الزام، مقدمہ درج

 Jan 02, 2026 05:38 PM |
نعمان اعجاز نے شوبز انڈسٹری کی تلخ حقیقت بیان کردی

نعمان اعجاز نے شوبز انڈسٹری کی تلخ حقیقت بیان کردی

 Jan 02, 2026 04:13 PM |

متعلقہ

Express News

سبی: چینک چوک پر دھماکے میں ایک شخص جاں بحق، 5 زخمی

Express News

لاڑکانہ میں پولیس اہلکار نے پیپلزپارٹی کے کارکن اور 8 بچوں کے باپ کو سرعام گولیاں ماردیں

Express News

ملک کے 5 بڑوں کے درمیان پراعتماد رابطے ہوں تو بہتر سمت میں بڑھ سکتے ہیں، راناثنااللہ

Express News

پاکستان نے بنگلادیشی ایئرلائن کو براہ راست پروازوں کی اجازت دے دی

Express News

کراچی میں سال 2026 کے پہلے روز ٹریفک حادثات میں کے ایم سی افسر سمیت تین جاں بحق، 70 زخمی

Express News

سال 2025 میں بھرتیوں اور کیسز کے فیصلوں میں بہترین کارکردگی دکھائی گئی، ایف پی ایس سی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو