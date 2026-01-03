تحقیق؛ بچوں میں ہائی بلڈ پریشر کے کیسز دگنے : خطرات سے کیسے نمٹا جائے؟

غیر جسمانی سرگرمیوں، جنک فوڈز اور موبائل نے بچوں کی صحت پر برے اثرات مرتب کیے ہیں

ویب ڈیسک January 03, 2026
facebook whatsup
بچوں میں ہائی بلڈ پریشر بڑھتے ہوئے کیسز نے طبی ماہرین کو تشویش میں مبتلا کردیا

طبی ماہرین اور محققین نے خبردار کیا ہے کہ خاموش قاتل کہلائے جانے والامرض فشار خون اب بچوں میں بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔

سائنسی جریدے لانسیٹ میں شائع ہونے والی ایک اسٹڈی نے دنیا بھر کے میڈیکل پروفیشنلز میں تشویش کی لہر دوڑ دی ہے۔

جس میں یہ انکشاف کیا گیا کہ برطانیہ میں بچوں اور نوجوانوں میں ہائی بلڈ پریشر (ہائپرٹینشن) کی شرح گزشتہ 20 سالوں میں دگنی ہوچکی ہے۔

اس تحقیق کے مطابق برطانیہ میں 19 سال سے کم عمر کے بچوں میں یہ شرح 3.2% سے بڑھ کر 6.2% تک پہنچ گئی ہے۔

جس سے ڈاکٹروں کو یہ سوال اٹھانے پر مجبور کیا ہے کہ یہ مسئلہ اتنی شدت سے کیوں بڑھ رہا ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔

اس تحقیق نے عالمی سطح پر بچوں کے لیے ہائی بلڈ پریشر کو ایک سنگین مسئلہ قرار دیا ہے، جس پر اب تک مناسب توجہ نہیں دی گئی تھی۔

برطانیہ کے ڈاکٹروں نے اس بات کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے ملک بھر میں اسکولوں کے بچوں کی بلڈ پریشر اسکریننگ کا مطالبہ کیا ہے تاکہ اس مسئلے کا بروقت پتہ چلایا جا سکے۔

ڈاکٹروں کا کہان ہے کہ بچوں میں ہائی بلڈ پریشر مستقبل میں دل، دماغ اور گردوں کی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے اور یہ خطرات وقت کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔

ہائی بلڈ پریشر کیا ہے؟


ہائی بلڈ پریشر وہ حالت ہے جب خون کی رگوں میں خون کا دباؤ مسلسل زیادہ رہتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بچوں میں اس کا پتہ ان کی عمر، قد اور جنس کے حساب سے لگایا جاتا ہے، کیونکہ بچوں کا بلڈ پریشر مختلف ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے اکثر کوئی واضح علامات نہیں ہوتے، اس لیے اسے "خاموش قاتل" کہا جاتا ہے۔

بچوں میں ہائی بلڈ پریشر کے بڑھنے کی وجوہات


طبی ماہرین نے اس بڑھتے ہوئے مسئلے کی درج زیل وجوہات بیان کرتے ہیں:

غذائی عادات: بچے زیادہ تر پروسیسڈ فوڈز، نمک والی خوراک اور جنک فوڈ کھاتے ہیں۔

موٹاپا: بچوں میں موٹاپے کی شرح میں اضافہ، جو ہائی بلڈ پریشر کا بڑا سبب بن رہا ہے۔

کم جسمانی سرگرمی: بچے آج کل زیادہ تر وقت اسکرینز (موبائل، ٹیبلٹ، ٹی وی) کے سامنے گزار رہے ہیں، جس سے جسمانی سرگرمی کم ہو گئی ہے۔

ذہنی دباؤ اور اضطراب: اسکول کے دباؤ اور سوشل میڈیا کی پریشانیوں کے باعث بچوں اور نوجوانوں میں ذہنی دباؤ میں اضافہ ہوا ہے، جو بلڈ پریشر کو بڑھا رہا ہے۔

بچوں میں ہائی بلڈ پریشر کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟


بچوں میں ہائی بلڈ پریشر کے انتظام کے لیے چند اہم اقدامات تجویز کیے ہیں:

باقاعدہ اسکریننگ: بچوں کا بلڈ پریشر وقتاً فوقتاً چیک کیا جانا چاہیے، خاص طور پر ان بچوں کا جو موٹے ہیں یا جن کے خاندان میں ہائی بلڈ پریشر کی تاریخ ہو۔

صحتمند غذا: بچوں کو زیادہ سے زیادہ پھل، سبزیاں، اور مکمل اناج کھانے کی ترغیب دیں، جبکہ نمک اور جنک فوڈز سے پرہیز کریں۔

جسمانی سرگرمی: بچوں کو روزانہ 30 منٹ کی جسمانی سرگرمی، جیسے چلنا، دوڑنا یا کھیلنا، کرنے کی عادت ڈالیں۔

اسکرین کا وقت کم کریں: بچوں کا اسکرین پر گزارا گیا وقت محدود کریں تاکہ وہ زیادہ جسمانی سرگرمیوں میں شامل ہوں۔

اچھی نیند: بچوں کو مناسب اور معیاری نیند دینے پر توجہ دیں کیونکہ نیند کا فقدان بھی بلڈ پریشر میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔

ذہنی سکون: بچوں کو ذہنی سکون دینے کے لیے یوگا یا مراقبہ جیسے طریقے اپنائیں تاکہ ان کا دماغی دباؤ کم ہو۔

اگر ان تدابیر کے باوجود بلڈ پریشر قابو میں نہ آ رہا ہو، تو ڈاکٹر دواؤں کی مدد سے بھی علاج کر سکتے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رانی مکھر جی کے مداحوں کے لیے خوشخبری؛ کس فلم میں جلوہ گر ہوں گی

رانی مکھر جی کے مداحوں کے لیے خوشخبری؛ کس فلم میں جلوہ گر ہوں گی

Jan 03, 2026 12:10 AM |
سنجے دت نے اپنے ہاتھ پر اقرا کا نام ٹیٹو کیوں بنوایا؛ وجہ سامنے آگئی

سنجے دت نے اپنے ہاتھ پر اقرا کا نام ٹیٹو کیوں بنوایا؛ وجہ سامنے آگئی

Jan 02, 2026 11:52 PM |
دھرندھر فلم کیخلاف مقدمہ اندراج کی درخواست صرف توجہ حاصل کرنے کیلیے تھی، عدالت

دھرندھر فلم کیخلاف مقدمہ اندراج کی درخواست صرف توجہ حاصل کرنے کیلیے تھی، عدالت

 Jan 02, 2026 06:51 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ موسمِ سرما میں مریضوں کی اموات میں اضافہ

Express News

صرف 10 منٹ کی ورزش اپنے اندر کیا فوائد رکھتی ہے؟

Express News

انتہائی گرم چائے اور کافی: غذائی نالی کے کینسر کا خاموش خطرہ

Express News

ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم پولیو کے قطرے پلانے کیلئے پولیس ساتھ بھیجتے ہیں، مصطفیٰ کمال

Express News

طبی میدان میں انقلاب، صرف ایک سیکنڈ میں گہرے زخم سے بہتے خون کو روکنے والا اسپرے

Express News

دمے کے مریضوں کی جان بچانے والا نیا انجیکشن تیار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو