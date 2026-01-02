لمبی عمر کے لیے نیند کا کردار غذا اور ورزش سے بھی زیادہ اہم، امریکی ماہرین

طویل عمر کے قیمتی فوائد حاصل کرنے کے لیے ہر فرد کو چوبیس گھنٹوں میں کم از کم سات گھنٹے کی نیند ضرور لینی چاہیے

سید عاصم محمود January 03, 2026
یونیورسٹٰی آف کیلیفورنیا، سان فرانسسکو کے سائنسدانوں نے دو جین دریافت کئے ہیں جو لوگوں میں نصف مدت کی نیند کی وجہ بنتے ہیں۔ فوٹو: فائل
لاہور:

امریکا کی اوریگن ہیلتھ اینڈ سائنس یونیورسٹی کے ماہرین نے تحقیق اور تجربات کی بنیاد پر انکشاف کیا ہے کہ تندرست زندگی اور طویل عمر کے حصول کے لیے نیند کی اہمیت عمدہ غذا اور باقاعدہ ورزش سے بھی زیادہ ہے۔

ماہرین کے مطابق نیند وہ بنیادی عمل ہے جس کے دوران دماغ سمیت جسم کے تمام اعضا دن بھر کی محنت اور تھکن کے بعد خود کو ازسرِنو بحال کرتے ہیں۔ نیند کے دوران جسمانی نظام کی اوورہالنگ ہوتی ہے، جس سے اعضا دوبارہ مؤثر انداز میں کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔

تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ مناسب اور معیاری نیند نہ صرف ذہنی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے بلکہ قوتِ مدافعت، دل کی صحت اور مجموعی جسمانی توازن کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ نیند کی کمی مختلف بیماریوں اور قبل از وقت بڑھاپے کا باعث بن سکتی ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ بہترین صحت اور طویل عمر کے قیمتی فوائد حاصل کرنے کے لیے ہر فرد کو چوبیس گھنٹوں میں کم از کم سات گھنٹے کی نیند ضرور لینی چاہیے۔ ان کے مطابق متوازن نیند اپنانا صحت مند طرزِ زندگی کی بنیاد ہے، جسے نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔
