پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے 15 ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا؛ سرمایہ کاروں کی تعداد بلند ترین سطح پر

بازار حصص میں انویسٹرز کی مجموعی تعداد نے پہلی بار 4 لاکھ 64 ہزار کا ہندسہ عبور کر لیا

احتشام مفتی January 03, 2026
facebook whatsup
کراچی:

پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 15 ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ بازار حصص میں اسٹاک انویسٹرز کی تعداد بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔

اعداد  و شمار کے مطابق پی ایس ایکس میں سرمایہ کاری کرنے والوں نے 50 فیصد سے زائد منافع حاصل کیا، جس کے باعث پاکستان اسٹاک ایکسچینج کارکردگی اور منافع کے لحاظ سے بھارت، سری لنکا، یو اے ای اور چائنا اسٹاک مارکیٹس سے کہیں بہتر رہی۔

رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ریکارڈ رفتار نے مارگن اسٹینلے کیپٹل انٹرنیشنل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے جب کہ ہانگ کانگ، جاپان، سنگاپور اور ترکیہ کی اسٹاک مارکیٹس بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 15 ممالک کی فہرست میں دوسرے نمبر پر براجمان ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے 1 لاکھ 79 ہزار کی تاریخی بلندی کو بھی عبور کرلیا

Express News

نئے سال کا شاندار آغاز؛ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، انڈیکس کا نیا ریکارڈ قائم

ی ایس ایکس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں پہلی بار نئے انویسٹرز کی تعداد میں 30 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد یہ تعداد تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ رپورٹ کے مطابق کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئے انویسٹرز کی تعداد ایک لاکھ 60 ہزار کی حد عبور کر گئی ہے۔

اعداد و شمار کے مطابق پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹرز کی مجموعی تعداد نے بھی پہلی بار 4 لاکھ 64 ہزار کا ہندسہ عبور کر لیا ہے، جو ملکی اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سر پر ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، جاوید اختر اپنی ہی وائرل ویڈیو پر برہم

سر پر ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، جاوید اختر اپنی ہی وائرل ویڈیو پر برہم

Jan 03, 2026 11:05 AM |
رانی مکھر جی کے مداحوں کے لیے خوشخبری؛ کس فلم میں جلوہ گر ہوں گی

رانی مکھر جی کے مداحوں کے لیے خوشخبری؛ کس فلم میں جلوہ گر ہوں گی

Jan 03, 2026 12:10 AM |
سنجے دت نے اپنے ہاتھ پر اقرا کا نام ٹیٹو کیوں بنوایا؛ وجہ سامنے آگئی

سنجے دت نے اپنے ہاتھ پر اقرا کا نام ٹیٹو کیوں بنوایا؛ وجہ سامنے آگئی

Jan 02, 2026 11:52 PM |

متعلقہ

Express News

ڈالر 72ویں دن بھی کمزور، روپیہ تگڑا

Express News

بلوچستان کے سمندری علاقے ملک کی معیشت میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں، احسن اقبال

Express News

درآمدی پالیسی میں نرمی سے تجارتی خسارہ 24 فیصد بڑھ گیا

Express News

پاکستان میں فرٹیلائزر کی ریکارڈ فروخت نے نئی تاریخ رقم کردی

Express News

خیبرپختونخوا میں مسلسل دوسرے دن بھی گیس کے نئے ذخائر دریافت

Express News

سونا پھر مہنگا ہوگیا، عالمی اور مقامی مارکیٹوں  میں قیمت میں بڑا اضافہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو