عثمان خواجہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد اسٹیو اسمتھ کا بھی بڑا اعلان

آسٹریلوی ٹیم میں تجربہ کار کھلاڑیوں کی کمی محسوس ہوگی، اسٹیو اسمتھ

اسپورٹس ڈیسک January 03, 2026
عثمان خواجہ کے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے اعلان کے بعد اسٹیو اسمتھ نے اپنی ریٹائرمنٹ سے متعلق وضاحت پیش کردی۔

سڈنی میں پریس کانفرنس کے دوران اسٹیو اسمتھ نے پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے کہا کہ کم عمری میں پہلی بار عثمان خواجہ کے خلاف کھیلتے ہوئے ہی یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کمال کے کھلاڑی بنیں گے۔

اسمتھ نے خواجہ کی ’شاندار کیریئر‘ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے آخری ٹیسٹ میچ میں شرکت کی توقع رکھتے ہیں۔

انہوں نے خواجہ کی 2018 میں پاکستان کے خلاف شاندار کارکردگی کو سراہا۔

اسمتھ کا کہنا تھا کہ مشکلات کے باوجود خواجہ نے ہمیشہ اپنی محنت سے راستہ بنایا، جو کہ ان کی شاندار کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔

اسٹیو اسمتھ نے اپنے مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کا کرکٹ چھوڑنے کا ابھی کوئی خاص ارادہ نہیں ہے۔

اسمتھ کا کہنا تھا کہ عثمان خواجہ کے ریٹائرمنٹ کے بعد آسٹریلوی ٹیم میں تجربہ کار کھلاڑیوں کی کمی محسوس ہوگی اور ایسی صورتحال میں ان کا کھیلنا بہت اہم ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ وہ ابھی کھیلنے کے لیے پرعزم ہیں اور ٹیم کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔

 
