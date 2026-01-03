پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی انعامی رقم کا عالمی اسکواش ایونٹ 6 جنوری سے شروع ہوگا

سابق قومی چیمپئن ناصر اقبال اور طیب اسلم کو وائلڈ کارڈ انٹری دی گئی ہے

اسپورٹس ڈیسک January 03, 2026
facebook whatsup
ai image
AI Image

پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی انعامی رقم کا عالمی اسکواش ایونٹ ’ کراچی اوپن انٹرنیشنل اسکواش ٹورنامنٹ 2026‘ 6 جنوری سے شروع ہوگا۔

تفصیلات کے مطابق چیئرمین سندھ اسکواش ایسوسی ایشن، سابق عالمی چیمپئن جہانگیر خان اور  عدنان اسد نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ ایونٹ کی انعامی رقم 2 لاکھ 42 ہزار ڈالرز ہوگی۔

ٹورنامنٹ 6 جنوری سے 11 جنوری تک ڈی اے کریک کلب میں کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ میں مینز اور ویمنز کے مقابلے ہوں گے۔

یہ پی ایس اے کے ورلڈ ٹور کا  گولڈ ایونٹ ہے جس میں دنیا کے معروف مرد اورخواتین کھلاڑی شرکت کریں گے۔

مینز ایونٹ میں عالمی نمبر 4 مصر کے کریم جواد ٹاپ سیڈ ہیں۔ مصر ہی کے عالمی نمبر 7 مروان الشورباگے سیڈ 2 کھلاڑی ہوں گے۔

ایونٹ میں پاکستان کے 4 کھلاڑی بھی شریک ہوں گے۔

عالمی انڈر23 چیمپئن و عالمی نمبر 38 نور زمان اور عالمی نمبر47 محمد اشعب عرفان براہ راست ایونٹ کا حصہ ہیں۔

سابق قومی چیمپئن ناصر اقبال اور طیب اسلم کو وائلڈ کارڈ انٹری دی گئی ہے۔

ویمن ایونٹ میں عالمی نمبر 4 مصر کی امینہ عرفی ٹاپ سیڈ ہیں۔ ملائیشیا کی عالمی نمبر 7 سیوا سانگری سیڈ 2 ہیں۔

دو پاکستانی خواتین کھلاڑیوں کو وائلڈ کارڈ انٹری دی گئی ہے۔ سماعت و قوت گویائی سے محروم ثنا بہادر اور مریم ملک بھی شامل ہیں۔

بھارت نے دوسرے کھیلوں کی طرح اسکواش میں بھی سیاست کو شامل کردیا اور کسی بھارتیی کھلاڑی نے انٹری نہیں کروائی۔

یہ ایونٹ اگلے برس پلاٹینم ایونٹ بن جائے گا جس کی انعامی رقم 10 لاکھ ڈالرز رکھی جائے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نوجوان صحافی کے آخری لمحات اور آخری گفتگو، دوست نے تفصیل بیان کردی

نوجوان صحافی کے آخری لمحات اور آخری گفتگو، دوست نے تفصیل بیان کردی

 Jan 03, 2026 12:42 PM |
سر پر ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، جاوید اختر اپنی ہی وائرل ویڈیو پر برہم

سر پر ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، جاوید اختر اپنی ہی وائرل ویڈیو پر برہم

Jan 03, 2026 11:05 AM |
رانی مکھر جی کے مداحوں کے لیے خوشخبری؛ کس فلم میں جلوہ گر ہوں گی

رانی مکھر جی کے مداحوں کے لیے خوشخبری؛ کس فلم میں جلوہ گر ہوں گی

Jan 03, 2026 12:10 AM |

متعلقہ

Express News

کرنل نبیل احمد رانا پاکستان تائیکوانڈو فیڈریشن کے صدر منتخب

Express News

ون ڈے کرکٹ کے زوال کا آغاز، ایشون نے خبردار کردیا

Express News

ایشیز: انگلینڈ نے آخری ٹیسٹ کیلیے میتھیو پوٹس اور شعیب بشیر کو طلب کرلیا

Express News

میں پاکستانی مسلمان ہوں، کہا گیا آسٹریلیا کیلیے نہیں کھیل سکو گے، عثمان خواجہ

Express News

افتخار احمد کا دھرندھر گانے پر رقص، ’چاچا ڈکیت‘ کا لقب مل گیا

Express News

فیب فور میں شامل کون سے بلے باز پی ایس ایل میں جلوہ گر ہوں گے؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو