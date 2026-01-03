پاکستان میں ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی اور انٹرنیٹ کے استعمال میں نمایاں اضافہ

ہاؤس ہولڈ انٹیگریٹڈ اکنامک سروے 2024–25 کی اشاعت پر پی بی ایس کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے، پی ٹی اے

طالب فریدی January 03, 2026
facebook whatsup

پاکستان بیورو آف شماریات کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔

پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (پی ٹی اے) نے پاکستان بیورو آف شماریات (پی بی ایس) کی جانب سے جاری کردہ ہاؤس ہولڈ انٹیگریٹڈ اکنامک سروے 2024–25 کے تحت انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی سے متعلق مثبت نتائج کا خیرمقدم کیا ہے جس سے ملک بھر میں ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی میں نمایاں توسیع ظاہر ہوتی ہے۔

سروے کے مطابق پاکستان میں 96 فیصد سے زائد گھرانوں کو موبائل یا اسمارٹ فون سہولیات تک رسائی ہے جبکہ ان میں سے 70 فیصد سے زائد گھرانے انٹرنیٹ خدمات سے مستفید ہو رہے ہیں جو 2019 میں محض 34 فیصد تھے۔

صوبہ خیبر پختونخوا گھریلو سطح پر 77 فیصد ڈیجیٹل رسائی کے ساتھ سب سے آگے ہے جو ایک حوصلہ افزا پیش رفت ہے۔

یہ کامیابی حکومتِ پاکستان اور ریگولیٹر کے لیے باعثِ فخر ہے جس سے گھروں تک بہتر رسائی، سروسز کی دستیابی اور موبائل ہینڈ سیٹس و انٹرنیٹ سہولیات کی استطاعت میں بہتری کے لیے جاری کاوشیں ظاہر ہوتی ہیں۔

سروے میں ڈیجیٹل شعور میں اضافے، آن لائن دنیا میں محفوظ طرزِ استعمال، اور عوام کی ڈیجیٹل صلاحیتوں میں نمایاں بہتری واضح طور پر سامنے آئی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں ایم کیو ایم اور مشرف کا دور اچھا تھا، صرحا اصغر کا بے باکانہ بیان

کراچی میں ایم کیو ایم اور مشرف کا دور اچھا تھا، صرحا اصغر کا بے باکانہ بیان

 Jan 03, 2026 04:51 PM |
اسٹرینجر تھنگز کا پاکستانی ورژن؟ تصویریں وائرل

اسٹرینجر تھنگز کا پاکستانی ورژن؟ تصویریں وائرل

 Jan 03, 2026 03:55 PM |
ندا یاسر کے نئے سال کے انداز نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا کردیا

ندا یاسر کے نئے سال کے انداز نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا کردیا

Jan 03, 2026 03:58 PM |

متعلقہ

Express News

پشاور میں دوستی کے تنازع پر خواجہ سرا قتل

Express News

کراچی: جھگڑے کے دوران سسر نے ڈنڈوں کے وار سے داماد کو قتل کردیا

Express News

سندھ میں پہلی بار تمام امتحانی بورڈز کا مشترکہ اوریکساں امتحانی معیار نافذ

Express News

کورنگی انڈسٹریل ایریا میں امن و امان کے قیام کیلیے خصوصی ٹاسک فورس تشکیل

Express News

اسلام آباد پر چڑھائی سے خان صاحب پہلے باہر آئے اور نہ آئندہ آسکتے ہیں، گورنر پنجاب

Express News

اسحاق ڈار کا سعودی وزیرخارجہ سے رابطہ،‘تنازعات کا حل مذاکرات سے تلاش کرنا ناگزیر ہے’

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو