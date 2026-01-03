وینزویلا کے گرفتار صدر کو کہاں لے جایا گیا اور کیا سلوک ہوگا؟ امریکی وزرا نے بتادیا

ٹرمپ نے تصدیق کی تھی کہ وینزیلا کے صدر کو گرفتار کرکے بیرون ملک منتقل کردیا گیا

ویب ڈیسک January 03, 2026
وینزویلا کو حراست میں لیکر بیرون ملک منتقل کردیا گیا

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان نے دنیا بھر میں کھلبلی مچادی ہے کہ وینزویلا پر حملوں کے بعد صدر مادورو کو اہلیہ سمیت حراست میں لے کر بیرون ملک منتقل کردیا گیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں یہ واضح نہیں کیا کہ وینزویلا کے صدر مادورو کو گرفتاری کے بعد کہاں منتقل کیا گیا۔

البتہ امریکی نائب وزیر خارجہ کرسٹوفر نے کہا کہ وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو کو امریکی خصوصی فورسز نے گرفتار کیا اور انھیں بالآخر اپنے جرائم پر عدالت کا سامنا کرنا ہوگا۔

اسی طرح ریپبلکن امریکی سینیٹر مائیک لی کے بقول امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے انھیں بتایا کہ وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو کو امریکی فورسز نے گرفتار کیا اور اب  فوجداری الزامات کے تحت مقدمے کے لیے امریکا منتقل کیا جا رہا ہے۔

امریکی سینیٹر مائیک لی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر مزید لکھا کہ وزیر خارجہ روبیو نے مزید بتایا کہ مادورو اب امریکی تحویل میں ہیں اور انھیں امریکا میں ٹرائل کا سامنا کرنا ہوگا۔

مائیک لی کے بقول مارکو روبیو نے یہ بھی کہا کہ مادورو کی گرفتاری کے بعد امریکا کو فی الحال وینزویلا میں مزید کسی کارروائی کی ضرورت نہیں رہی ہے۔

 
