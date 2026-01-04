خالی پیٹ یہ مخصوص غذائیں وزن گھٹانے میں کیسے مدد دیتی ہیں؟ ماہرِین صحت کی رہنمائی

ویب ڈیسک January 04, 2026
دن کا آغاز اگر سوچ سمجھ کر کی جانے والی خوراک سے ہو تو وزن کم کرنے کا عمل نسبتاً آسان ہوسکتا ہے۔

ماہرینِ صحت کا کہنا ہے کہ صبح خالی پیٹ کچھ مخصوص غذائیں استعمال کرنے سے نہ صرف میٹابولزم تیز ہوتا ہے بلکہ بھوک پر قابو پانے، توانائی بڑھانے اور جسم میں چربی کے جمع ہونے کے عمل کو سست کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وزن کم کرنے کے خواہش مند افراد کو صبح کی خوراک پر خصوصی توجہ دینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔

این ڈی ٹی وی کے مطابق فٹنس ایکسپرٹ نیہا پریہار نے ایسی پانچ غذاؤں کی نشاندہی کی ہے جو خالی پیٹ کھانے یا پینے سے وزن کم کرنے میں معاون ثابت ہوسکتی ہیں۔

انسٹاگرام پر شیئر کی گئی اپنی پوسٹ میں ان کا کہنا ہے کہ سال کے اختتام پر وزن بڑھنے کی اصل وجہ ایک دن زیادہ کھانا نہیں بلکہ روزانہ کی غلط عادات، صبح کا غیر صحت مند آغاز، غیر ضروری خواہشات، توانائی کی کمی اور جسم میں چربی کا بتدریج جمع ہونا ہے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نیہا پریہار کے مطابق اگر مقصد پیٹ کی چربی کم کرنا اور جسم کو فِٹ بنانا ہے تو دن کی شروعات بھگوئے ہوئے بادام یا اخروٹ سے کی جاسکتی ہے۔ یہ غذائیں پروٹین، فائبر اور صحت مند چکنائی سے بھرپور ہوتی ہیں جو میٹابولزم کو بہتر بناتی ہیں، دیر تک توانائی فراہم کرتی ہیں اور غیر ضروری بھوک کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔

ماہرِ صحت خالی پیٹ بغیر چینی کے آملے کا رس پینے کو بھی مفید قرار دیتی ہیں۔ ان کے مطابق آملے کا رس نظامِ ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے، میٹابولزم کو تیز کرتا ہے اور بھوک پر قابو پانے میں معاون ثابت ہوتا ہے، جس سے وزن کم کرنے کے عمل میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔

اسی طرح برازیل نٹس کو بھی خالی پیٹ خوراک میں شامل کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ان میں سیلینیم، پروٹین، فائبر اور صحت مند فیٹس پائے جاتے ہیں جو جسم کو دیر تک توانا رکھتے ہیں، تھائیرائیڈ کے افعال کو بہتر بناتے ہیں اور ہارمونز کے توازن میں مدد دیتے ہیں۔ انہیں پانی یا بھگوئے ہوئے بادام کے ساتھ استعمال کیا جاسکتا ہے۔

خالی پیٹ گرم پانی میں ہلدی اور کالی مرچ ملا کر پینا بھی ایک مقبول صحت بخش عادت سمجھی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ مشروب میٹابولزم کو بہتر بناتا ہے اور صحت مند طرزِ زندگی کے ساتھ وزن کم کرنے میں معاون ہو سکتا ہے۔

چیا سیڈ والا پانی بھی وزن کنٹرول کرنے کا ایک آسان طریقہ بتایا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ براہِ راست چربی نہیں جلاتا، تاہم بھوک کم کرنے اور ہاضمہ بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے، جس کے نتیجے میں کیلوریز کم لینے میں آسانی ہو جاتی ہے۔

فٹنس کوچ نیہا پریہار کا کہنا ہے کہ اگر ان غذاؤں کو باقاعدگی سے متوازن خوراک، گھر پر سادہ ورزش اور روزانہ خود احتسابی کے ساتھ اپنایا جائے تو 30 سے 90 دن کے اندر واضح نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔
