سپریم کورٹ اجلاس، ٹیکس تنازعات نمٹانے کیلئے مستقل ادارہ جاتی فریم ورک پر تبادلہ خیال

فریم ورک کا مقصد عدالتی مقدمات کے بوجھ میں کمی، قانونی یقین دہانی میں اضافہ اور عوامی محاصل کا تحفظ یقینی بنانا ہے

جہانزیب عباسی January 03, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے اجلاس میں طویل عرصے سے زیر التوا اور زیادہ مالیت کے ٹیکس تنازعات سے نمٹنے کے لیے ایک مستقل اور ادارہ جاتی فریم ورک تشکیل دینے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔

سپریم کورٹ کے اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے اجلاس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر)، ممبر لیگل ایف بی آر اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔

اعلامیے میں کہا گیا کہ اجلاس میں طویل عرصے سے زیر التوا اور زیادہ مالیت کے ٹیکس تنازعات سے نمٹنے کے لیے ایک مستقل اور ادارہ جاتی فریم ورک تشکیل دینے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔

سپریم کورٹ کی جانب سے فریم ورک تشکیل دینے کا مقصد عدالتی مقدمات کے بوجھ میں کمی، قانونی یقین دہانی میں اضافہ اور عوامی محاصل کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔

چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس بات پر زور دیا کہ طویل ٹیکس مقدمہ بازی نہ صرف مالی گنجائش کو محدود کرتی ہے بلکہ سرمایہ کاروں کے اعتماد اور معاشی استحکام کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔

چیف جسٹس نے بروقت انصاف، موثریت اور پیش بینی کو فروغ دینے والی اصلاحات کی حمایت کے لیے عدلیہ کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔

اجلاس میں اصلاحات کے لیے براہ راست قومی معیشت کو متاثر کرنے والے معاملات کے لیے عدلیہ کے پختہ عزم کا اعادہ کیا گیا، اہم اور بڑے مالی اثرات رکھنے والے ٹیکس مقدمات کو ترجیح دینا اور تیزی کے ساتھ نمٹانے کے لیے اہم اصلاحاتی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔

چیف جسٹس کی زیرصدارت اجلاس میں ٹیکس حکام اور نظام انصاف کے درمیان بہتر رابطہ اور ہم آہنگی، قانونی تیاری اور مقدمات کے نظم و نسق کو مضبوط بنانا کے لیے غور کیا گیا۔

بیان میں کہا گیا کہ اجلاس میں فیصلوں میں یکسانیت اور تیزی یقینی بنانے کے لیے طریقہ کار اور ادارہ جاتی اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے اصلاحاتی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔

سپریم کورٹ سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ یہ اجلاس انصاف کے شعبے میں وسیع تر اصلاحاتی ایجنڈے کا حصہ ہے، جس کا مقصد گورننس میں بہتری، نظامی تاخیر میں کمی اور عدالتی عمل کو ملک کی معاشی اور ترقیاتی ترجیحات سے ہم آہنگ کرنا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’ڈنگروں کی طرح کھانے‘ والے بیان پر تنقید، وسیم اکرم کا ردعمل آگیا

’ڈنگروں کی طرح کھانے‘ والے بیان پر تنقید، وسیم اکرم کا ردعمل آگیا

 Jan 03, 2026 06:32 PM |
کراچی میں ایم کیو ایم اور مشرف کا دور اچھا تھا، صرحا اصغر کا بے باکانہ بیان

کراچی میں ایم کیو ایم اور مشرف کا دور اچھا تھا، صرحا اصغر کا بے باکانہ بیان

 Jan 03, 2026 05:30 PM |
اسٹرینجر تھنگز کا پاکستانی ورژن؟ کرداروں کی مشرقی لباس میں تصاویر وائرل

اسٹرینجر تھنگز کا پاکستانی ورژن؟ کرداروں کی مشرقی لباس میں تصاویر وائرل

 Jan 03, 2026 05:11 PM |

متعلقہ

Express News

پشاور میں دوستی کے تنازع پر خواجہ سرا قتل

Express News

کراچی: جھگڑے کے دوران سسر نے ڈنڈوں کے وار سے داماد کو قتل کردیا

Express News

سندھ میں پہلی بار تمام امتحانی بورڈز کا مشترکہ اوریکساں امتحانی معیار نافذ

Express News

کورنگی انڈسٹریل ایریا میں امن و امان کے قیام کیلیے خصوصی ٹاسک فورس تشکیل

Express News

اسلام آباد پر چڑھائی سے خان صاحب پہلے باہر آئے اور نہ آئندہ آسکتے ہیں، گورنر پنجاب

Express News

اسحاق ڈار کا سعودی وزیرخارجہ سے رابطہ،‘تنازعات کا حل مذاکرات سے تلاش کرنا ناگزیر ہے’

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو