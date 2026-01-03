گرفتاری اور امریکا منتقلی؛ وینزویلا میں مادورو کا جانشین کون ہوگا ؟

امریکی فوجی وینزویلا کے صدر اور اہلیہ کو بیڈروم سے گھسیٹتے ہوئے ساتھ لے گئے

ویب ڈیسک January 03, 2026
facebook whatsup
مادورو کی گرفتاری اور امریکی منتقلی کے بعد ان کے جانشین کون ہوگا؟

امریکی فورسز کے ہاتھوں وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی اہلیہ سمیت گرفتاری اور پھر نیویارک منتقلی کے بعد سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہوگیا ہے کہ ان کا ممکنہ جانشین کون ہوگا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اب یہ بات سب سے اہم ہوگئی ہے کہ وینزویلا کی باگ ڈور کس کے ہاتھ میں آئے گی اور کیا مادورو کے بغیر چاویز ازم اقتدار میں برقرار رہ سکے گا یا نہیں۔

سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر موجودہ حکومت ہی برقرار رہتی ہے تو تین اہم شخصیات ایسی ہیں جن پر سب کی نظریں مرکوز ہوں گی۔

ان میں سب سے اوّل نمبر پر نائب صدر دلسی رودریگز ہیں، ان کے بعد وزیر داخلہ دیوسدادو کابیو اور پھر وزیر دفاع ولادیمیر پیڈرینو کا نام آتا ہے۔

امریکی حملے کے چند گھنٹوں بعد یہ تینوں رہنما وینزویلا کے سرکاری ٹیلی ویژن پر نمودار ہوئے، جسے اس بات کا اشارہ سمجھا جا رہا ہے کہ اقتدار کی منتقلی یا عبوری قیادت انہی میں سے کسی کے ہاتھ میں جا سکتی ہے۔

وزیر دفاع ولادیمیر پیڈرینو اور وزیر داخلہ دیوسدادو کابیو دونوں کو فوج کے اندر خاصا اثر و رسوخ حاصل ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ مسلح افواج کی وفاداری فیصلہ کن کردار ادا کرے گی اور یہی طے کرے گی کہ اقتدار کا کنٹرول کس کے پاس جاتا ہے۔

اس کے برعکس نائب صدر دلسی رودریگز کا اثر و رسوخ زیادہ تر سول اور معاشی شعبوں میں ہے۔ انہیں فوجی قیادت تک وہ براہ راست رسائی حاصل نہیں جو کابیو اور پیڈرینو کو حاصل ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

امریکی فوجی وینزویلا کے صدر اور اہلیہ کو بیڈروم سے گھسیٹتے ہوئے ساتھ لے گئے

Express News

صدر وینزویلا اور اہلیہ پر چارج شیٹ؛ مقدمہ کہاں چلے گا؟ امریکی اٹارنی جنرل نے بتادیا

ایک اور بڑا سوال اپوزیشن کے کردار سے متعلق ہے۔ اپوزیشن کی قیادت ماریا کورینا ماچادو کر رہی ہیں، جو جولائی 2024 کے انتخابات میں کامیابی کا دعویٰ کر چکی ہیں۔

اپوزیشن واضح طور پر کہہ چکی ہے کہ وہ صرف مادورو کے اقتدار سے ہٹنے پر مطمئن نہیں ہوگی بلکہ حقیقی سیاسی تبدیلی چاہتی ہے۔

تجزیہ کاروں کے مطابق اگر اپوزیشن سڑکوں پر نکلتی ہے یا سیاسی دباؤ بڑھاتی ہے تو وینزویلا ایک نئے اور غیر یقینی سیاسی مرحلے میں داخل ہو سکتا ہے۔

اس حوالے سے جب فوکس نیوز نے امریکی صدر سے پوچھا گیا کہ آیا وینزویلا کی اپوزیشن رہنما ماریا کورینا ماچادو کو اقتدار سنبھالنے کی حمایت دی جائے یا نہیں۔

جس کے جواب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس معاملے کو فی الحال دیکھا جا رہا ہے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔

صدر ٹرمپ نے مزید کہا تھا کہ وینزویلا میں اس وقت ایک نائب صدر موجود ہیں تاہم انھوں نے وینزویلا میں ہونے والے الیکشن پر سخت بھی تنقید کی۔

امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کس قسم کا الیکشن تھا، تاہم مادورو کا انتخاب ایک شرمناک عمل تھا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’ڈنگروں کی طرح کھانے‘ والے بیان پر تنقید، وسیم اکرم کا ردعمل آگیا

’ڈنگروں کی طرح کھانے‘ والے بیان پر تنقید، وسیم اکرم کا ردعمل آگیا

 Jan 03, 2026 06:32 PM |
کراچی میں ایم کیو ایم اور مشرف کا دور اچھا تھا، صرحا اصغر کا بے باکانہ بیان

کراچی میں ایم کیو ایم اور مشرف کا دور اچھا تھا، صرحا اصغر کا بے باکانہ بیان

 Jan 03, 2026 05:30 PM |
اسٹرینجر تھنگز کا پاکستانی ورژن؟ کرداروں کی مشرقی لباس میں تصاویر وائرل

اسٹرینجر تھنگز کا پاکستانی ورژن؟ کرداروں کی مشرقی لباس میں تصاویر وائرل

 Jan 03, 2026 05:11 PM |

متعلقہ

Express News

برطانیہ کی مسجد میں بزرگوں کے لیے ورزش کلاس؛ ویڈیو وائرل

Express News

جنوبی افریقا نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کیلئے حیران کن تبدیلی کیساتھ اسکواڈ کا اعلان کردیا

Express News

بھارت؛ 22 یونیورسٹیوں کی 1 لاکھ جعلی ڈگریاں برآمد، 11 ملزمان گرفتار

Express News

پاکستانی خاتون سے ملاقات؛ زہران ممدانی آبدیدہ؛ لاہور کے بارے میں کیا کہا؟

Express News

محبت کا امتحان، محبوبہ کا ’’مر کر دکھاؤ‘‘ کہنا نوجوان کی جان لے گیا

Express News

ٹرمپ سے اختلافات ختم؟ ایلون مسک کا بڑا اقدام سامنے آگیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو