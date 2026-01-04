موسیٰ خیل سے چار نامعلوم لاشیں برآمد، شناخت کا عمل جاری

ابتدائی معائنے سے معلوم ہوا ہے کہ لاشیں چند دن پرانی ہیں اور فائرنگ قریبی فاصلے سے کی گئی ہے

سردار حمید خان January 05, 2026
فائل فوٹو

ضلع موسیٰ خیل اور ژوب کے سرحدی پہاڑی علاقے میں ایک سنسی خیز اور دل ہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جہاں چار نامعلوم افراد کی لاشیں ویرانے سے برآمد ہوئیں۔ لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں اور شناخت کا عمل تیزی سے جاری ہے۔

مقامی انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق لاشیں ایک دشوار گزار اور گھنے پہاڑی سلسلے کے علاقے سے ملیں جہاں رسائی انتہائی محدود ہے۔ لاشوں پر جدید اسلحہ سے فائرنگ کے نشانات واضح ہیں جو شدید تشدد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

ابتدائی معائنے سے معلوم ہوا ہے کہ لاشیں چند دن پرانی ہیں اور فائرنگ قریبی فاصلے سے کی گئی ہے، لیویز فورسز اور ریسکیو ٹیموں نے فوری ایکشن لیتے ہوئے لاشیں برآمد کیں اور انہیں شناخت اور پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال موسیٰ خیل منتقل کر دیا گیا۔

مزید پڑھیں

Express News

مائی کلاچی روڈ پر مین ہول سے چار لاشیں برآمد

اسپتال انتظامیہ نے بتایا کہ ڈی این اے ٹیسٹ اور دیگر فرانزک طریقوں سے شناخت کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور جلد نتائج سامنے آنے کی توقع ہے۔واقعے کی اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری علاقے میں پہنچ گئی اور وسیع سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔

علاقہ مکمل طور پر گھیرے میں لے لیا گیا ہے تاکہ ممکنہ ملزمان کے کسی بھی سراغ کو محفوظ کیا جا سکے۔علاقہ مکینوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ایسے واقعات سے امن و امان کی صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے اور فوری طور پر ملزمان کو پکڑا جائے۔

تاحال کسی گروپ یا فرد نے ذمہ داری قبول نہیں کی جبکہ پولیس اور انتظامیہ کی طرف سے تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔
