کراچی، عید گاہ پولیس کا پیٹرولنگ کے دوران ڈکیتوں سے مقابلہ، 2 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار

زخمی ملزمان کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے

محمد شاہ میر خان January 05, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

شہر قائد میں ڈسٹرکٹ سٹی پولیس نے دورانِ پیٹرولنگ تھانہ عیدگاہ کی حدود اسٹیل مارکیٹ نشتر روڈ پر ڈکیتی کرنے والے ملزمان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے دو ڈکیتوں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ 

ترجمان ایس ایس پی سٹی کے مطابق ملزمان اسلحہ کے زور پر شہریوں سے لوٹ مار کر رہے تھے کہ پیٹرولنگ پر مامور پولیس پارٹی موقع پر پہنچ گئی۔

پولیس کو دیکھتے ہی ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی، جس پر پولیس کی جانب سے جوابی فائرنگ کی گئی۔ فائرنگ کے تبادلے میں دو ملزمان زخمی حالت میں گرفتار کرلئے گئے۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی، مختلف علاقوں میں پولیس مقابلوں کے دوران زخمی سمیت 6 ملزمان گرفتار، اسلحہ برآمد

پولیس نے گرفتار ملزمان کے قبضے سے چھینا ہوا بریسلیٹ، موبائل فون، ایک پستول بمعہ راؤنڈز اور ایک موٹر سائیکل برآمد کر لی، گرفتار ملزمان کی شناخت قربان اور عرفان کے ناموں سے ہوئی ہے۔

زخمی ملزمان کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ ان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

قیدی نمبر 804 گانا گانے والے قوال فراز امجد کا ویڈیو مؤقف سامنے آ گیا

قیدی نمبر 804 گانا گانے والے قوال فراز امجد کا ویڈیو مؤقف سامنے آ گیا

 Jan 05, 2026 02:26 AM |
انور مقصود کی پوتی کا نکاح، سوشل میڈیا پر خوبصورت تصویر وائرل

انور مقصود کی پوتی کا نکاح، سوشل میڈیا پر خوبصورت تصویر وائرل

 Jan 04, 2026 10:06 PM |
ہانیہ عامر اور سجل علی 2026 میں کس سے شادی کرنے والی ہیں؟ بڑا دعویٰ سامنے آگیا

ہانیہ عامر اور سجل علی 2026 میں کس سے شادی کرنے والی ہیں؟ بڑا دعویٰ سامنے آگیا

 Jan 04, 2026 07:04 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ یونیورسٹی روڈ پر شہری کی نازیبا حرکت کی ویڈیو وائرل، ملزم گرفتار

Express News

لاہور میں موبائل سمز فروخت کرنے والی لڑکی پراسرار طور پر ہلاک

Express News

کراچی؛ تاجروں اور صنعت کاروں سے بھتہ طلب کرنے والے گروہ کے دو کارندے گرفتار

Express News

اسلام آباد میں بے روزگاروں کو نوکری کا جھانسہ دے کر لاکھوں روپے لوٹ لیے گئے

Express News

راولپنڈی: اسپتال کے واش روم میں خواتین کی خفیہ ویڈیوز بنانے کا انکشاف

Express News

کراچی، مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات میں بچے سمیت دو افراد زخمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو