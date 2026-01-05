کراچی کے سول اسپتال سے شیر خوار بچہ اغوا، فوٹیج سامنے آگئی

ملزمہ اپنے شوہر کے ساتھ بچے کے علاج کیلیے اسپتال آتی اور والدین کو پیسے بھی ادا کرتی تھی، پولیس

شاہ میر خان January 05, 2026
facebook whatsup

شہر قائد کے علاقے سول اسپتال سے تین ماہ کے شیر خوار بچے کے اغوا کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق کراچی کے سول اسپتال میں زیر علاج بچے کے اغوا کی واردات 25 دسمبر کو ہوئی۔ بچے کی والدہ نے پولیس کو بیان دیتے ہوئے بتایا کہ 24 دسمبر کو ان کا بچہ بیمار تھا۔ وہ گھر کے قریب میرا ناکہ پر فیڈر پلانے کے لیے رکی تھیں کہ اسی دوران ایک راہگیر خاتون نے رک کر بچے کے مکمل علاج کی یقین دہانی کروائی۔

والدہ کے مطابق 25 دسمبر کو وہی خاتون ان کے ساتھ بچے کو لے کر سول اسپتال گئی، جہاں بچے کو ڈرپ اور دیگر طبی امداد دی گئی۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی کے سول اسپتال سے 4 ماہ کا شیر خوار بچہ اغوا

Express News

لاہور میں معذور بچے کے اغوا کی کوشش ناکام، ملزمہ گرفتار

Express News

کچے کے ڈاکوؤں کے جھانسے میں آکر اغوا ہونے والے کراچی کے نوجوان کی 2 ماہ بعد بازیابی کیسے ممکن ہوئی؟

والدہ کا کہنا ہے کہ جب بچے کو ڈسچارج کروانے کا وقت آیا تو ملزمہ خاتون بچے کو لے کر فرار ہو گئی، جس کے بعد انہیں اغوا کا علم ہوا۔

پولیس کے مطابق واقعے کا مقدمہ تھانہ عید گاہ میں درج کر لیا گیا ہے جبکہ متاثرہ خاتون گداگر ہیں اور میرا ناکہ کے قریب فٹ پاتھ پر رہتی ہیں۔ پولیس کے مطابق متاثرہ خاندان شیر شاہ پنکھا ہوٹل کے قریب بھیک مانگتی تھی، جہاں ملزمہ خاتون متاثرہ  خاندان کی امداد بھی کرتی رہی ہے اور وہ اکثر اپنے شوہر کے ساتھ آتی تھی۔

پولیس کے مطابق جتنے دن بچہ زیر علاج رہا، اس کے علاج کا خرچ بھی ملزمہ نے اٹھایا۔ پولیس نے ملزمہ خاتون کی تصاویر جاری کر دی ہیں اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے اس کی تلاش جاری ہے، جبکہ واقعے کی مختلف پہلوؤں سے مزید تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سال کے آغاز پر موسیقاروں کے فن کو سراہنے کےلیے تقریب کا انعقاد

سال کے آغاز پر موسیقاروں کے فن کو سراہنے کےلیے تقریب کا انعقاد

 Jan 05, 2026 10:21 PM |
بیٹی کی شادی کی نجی تصاویر وائرل، بلال مقصود نے سوشل میڈیا صارفین سے کیا کہا؟

بیٹی کی شادی کی نجی تصاویر وائرل، بلال مقصود نے سوشل میڈیا صارفین سے کیا کہا؟

 Jan 05, 2026 08:27 PM |
عامر خان اپنی نقالی پر سنیل گروور کے گرویدہ ہوگئے

عامر خان اپنی نقالی پر سنیل گروور کے گرویدہ ہوگئے

 Jan 05, 2026 05:59 PM |

متعلقہ

Express News

سوات؛ ٹریفک وارڈن پر تشدد، پی ٹی آئی کے رکن صوبائی اسمبلی کے خلاف مقدمہ درج

Express News

لکی مروت میں پولیس کا کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 3 خارجی جہنم واصل

Express News

سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر بلوچستان حکومت کا اہم فیصلہ، 31 جنوری تک پابندیاں

Express News

پاکستان تحریک انصاف کا 8 فروری کو شیڈول احتجاج کا پلان سامنے آگیا

Express News

راولپنڈی میں دفعہ 144 کے نفاذ میں مزید توسیع کردی گئی

Express News

بنوں غنڈی میرخان خیل میں 2 فریقین کے مابین فائرنگ، ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو